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Цены на нефть и волна мигрантов: Пелюховский о кризисе в случае войны на Ближнем Востоке
Внимание всего мира приковано, прежде всего, к Ближнему Востоку, где ведутся обмены ракетными ударами между Израилем и Ираном. Украинская тема сошла с первых страниц мировых изданий, а цена на нефть могут значительно возрасти, говорит глава Всеукраинской политической партии «Сила нации» Андрей Пелюховский и объясняет, как события в Иране отразятся в Украине.
«Мир действительно подошел к той грани, по которой может начаться ядерная война. Израиль владеет примерно 90 ядерными боеголовками. У Ирана были значительные наработки в сфере ядерных разработок. К тому же, за Израилем стоят интересы Соединенных Штатов, а Иран имеет подписанное и ратифицированное соглашение о стратегическом партнерстве с россией. К тому же Иран является крупнейшим экспортером нефти в Китайскую Народную Республику. Не случайно путин и Си Цзиньпин уже осудили действия Израиля, а Трамп почти ежедневно посылает угрозы в адрес Ирана и его лидеров. Более того: США даже рассматривают вариант включения в войну в Иране, свержение нынешнего режима аятоллы Хаменеи, а также восстановление монархии во главе с представителем дома Пехлев», — сказал Пелюховский.
По его словам, израильское лобби в США значительно мощнее украинского.
«Украинский вопрос не будет рассматриваться на саммите НАТО, а Владимир Зеленский не приглашен к участию в рабочих совещаниях, показательно. И это тревожный сигнал», — считает политик.
Он добавил, что война на Ближнем Востоке прогнозируемо поднимет цены на нефть.
«Иран грозится перекрыть важные транспортные артерии — Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, что поднимет мировые цены на нефть минимум до $ 120 за баррель. Так кто от этого будет в выигрыше? Правильно, россия напрямую зависит от цен на энергоносители. Усиление россии на фоне ослабления западной поддержки Украины ставит нас в сложнейшую ситуацию», — комментирует Пелюховский.
Также, по мнению политика, возможная война на Ближнем Востоке может повлечь за собой новую волну массовой миграции из региона.
«Нам нужна комплексная программа защиты интересов украинцев в условиях глобального и неотвратимого наступления волны мигрантов. Мы должны изучить опыт и ошибки Европы», — добавил политик.
Ранее Пелюховский заявил, что страна нуждается в качественном и постоянном аудите экономической ситуации.143
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