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Самые модные цвета лета: возможно, вещи этих оттенков у вас есть в шкафу
Этим летом модны небесно-голубой, мягкий персиковый, мятный оттенки. Они свежие, как летнее утро. Пудрово-розовый стал альтернативой кукольно-розовому, который был актуален еще недавно.
Внесезонный фаворит года — мокко-муссовый. Не утрачивает своих позиций и масляно-желтый. Кстати, эти два оттенка прекрасно сочетаются друг с другом. Например, в виде топа и юбки или брюк.
Тем, кто любит красный, мода предлагает обратить внимание на томатно-красный оттенок. Тем, кто хочет спросить: «А как же оранжевый?», стоит включить в гардероб мандариновый. Эти оттенки добавят образу энергии и яркости.
Выбирая цвет наряда, задайте себе вопрос, к лицу ли вам он. Если оттенок вас не освежает и не красит, эта вещь не стоит вашего внимания.
К слову, не исключено, что платья, сарафаны, топы, футболки, блузы упомянутых выше оттенков уже есть в вашем шкафу. Освежите их с помощью аксессуаров — и вы будете выглядеть стильно и свежо. Экспериментируйте со стилем — это добавит вам положительных эмоций.
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Фото из альбома Ольги Сметанской104
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