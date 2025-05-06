Не очень идут: известный дизайнер назвал главные цвета лета-2025 (фото)

Известный дизайнер Андре Тан, рассказывавший о частых ошибках при создании образа, назвал главные цвета лета. По словам дизайнера, именно эти оттенки придадут любому образу актуальность и подчеркнут настроение.

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«Собрал 5 главных оттенков лета 2025 — работающих и в total look'ах, и в акцентах», — написал на своей странице в социальной сети Андре Тан и разместил фотографии.

Главным цветом Тан назвал «маслянисто-желтый» и добавил, что такого оттенка может быть не только платье или свитшот, но и сумка или обувь.

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«Пудрово-розовый — если хочешь добавить нежности, но без наивности, — это он», — написал Андре.

«Фисташковый — комбинируй с белым или шоколадом и получишь идеальный летний вайб», — пишет дизайнер.

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«Нежно-голубой — цвет, дающий ощущение прохлады, даже в жару. Мокка-мусс — шоколад, который не отягощает. Льняные брюки, топы с открытыми плечами, кожаные сумки или боди в этом цвете выглядят лаконично и с характером», — рассказал Тан.

Подписчики поблагодарили дизайнера за советы и поделились мнениями.

«Божеее, все мои любимые», — написали в комментариях.

«Все мои любимые цвета, кроме шоколадного», — добавили в сети.

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«Все цвета замечательные, — поблагодарили за советы. — Лично мне не очень идут голубой и коричневый. Так что их откладываем».

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