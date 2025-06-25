41.36 / 41.90 48.09 / 48.78
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Как не переплатить за коммунальные услуги: юристы дают совет

13:34 25 июня 2025
оплата коммуналки

Хотя тарифы на коммунальные услуги в Украине пока остаются стабильными, есть риск оказаться в долгу перед поставщиками коммунальных услуг. И доказать свою правоту будет сложно, если на руках у потребителя отсутствует квитанция об оплате коммунальных услуг.

Как сообщает сайт «На пенсии», согласно действующему законодательству квитанции могут помочь в случае возникновения спорных ситуаций с поставщиками коммунальных услуг. Именно с этой целью рекомендуется хранить эти документы как минимум 3 года, а лучше — 5 лет.

Как уточняют юристы, хотя конкретные сроки хранения не указываются, следует помнить, что:

  • срок исковой давности составляет 3 года с момента возникновения проблемной ситуации;
  • поставщики могут растянуть сроки рассмотрения дела;
  • могут возникнуть проблемы в самой компании-поставщике услуг, например, сбои в электронной системе данных, из-за чего информация о платежах полностью или частично утрачена, допущены ошибки при подсчетах ваших платежей в компании или возникла путаница.

Также, как уточняют специалисты, если платеж происходил через банк, то можно использовать и электронные квитанции, которые будут считаться действительными. Но все же лучше получить выписку из банковского учреждения в распечатанном виде, с подписью и печатью банка, что позволит использовать их на полностью законных основаниях.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», компании-поставщики коммунальных услуг часто выставляют требования весьма, сомнительные с точки зрения законодательства.

РЕКЛАМА
134

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Унитаз можно почистить йодом, фото интернет

Залейте йод в унитаз — он станет белее снега без усилий: даже соседи будут приходить посмотреть

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Что можно оставлять ночью на столе

Не назовите на себя беду: какие предметы не должны лежать на столе ночью

Начался сезон Рака, фото из открытых источников

«Астрологический сезон Рака»: какие знаки зодиака ожидает целый месяц везения

Следующий материал
Новости партнеров