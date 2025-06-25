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Как не переплатить за коммунальные услуги: юристы дают совет
Хотя тарифы на коммунальные услуги в Украине пока остаются стабильными, есть риск оказаться в долгу перед поставщиками коммунальных услуг. И доказать свою правоту будет сложно, если на руках у потребителя отсутствует квитанция об оплате коммунальных услуг.
Как сообщает сайт «На пенсии», согласно действующему законодательству квитанции могут помочь в случае возникновения спорных ситуаций с поставщиками коммунальных услуг. Именно с этой целью рекомендуется хранить эти документы как минимум 3 года, а лучше — 5 лет.
Как уточняют юристы, хотя конкретные сроки хранения не указываются, следует помнить, что:
- срок исковой давности составляет 3 года с момента возникновения проблемной ситуации;
- поставщики могут растянуть сроки рассмотрения дела;
- могут возникнуть проблемы в самой компании-поставщике услуг, например, сбои в электронной системе данных, из-за чего информация о платежах полностью или частично утрачена, допущены ошибки при подсчетах ваших платежей в компании или возникла путаница.
Также, как уточняют специалисты, если платеж происходил через банк, то можно использовать и электронные квитанции, которые будут считаться действительными. Но все же лучше получить выписку из банковского учреждения в распечатанном виде, с подписью и печатью банка, что позволит использовать их на полностью законных основаниях.
Как писали «ФАКТЫ», компании-поставщики коммунальных услуг часто выставляют требования весьма, сомнительные с точки зрения законодательства.134
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