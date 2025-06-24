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Спорт

Клуб-неудачник УПЛ сменил Максимова на тренера-иностранца

17:12 24 июня 2025
Желько Любенович

Обладатель Кубка Украины 2009 полтавская «Ворскла», сенсационно проигравшая в переходных матчах за место в УПЛ «Кудривке», официально объявила о назначении нового главного тренера. Им стал 43-летний сербский экс-наставник «Миная» Желько Любенович, в свое время игравший в Украине за «Кривбасс», «Таврию», «Александрию» и «Зарю».

У руля «бело-зеленых», которые впервые с 1996 года сыграют в первой лиге, специалист сменил Юрия Максимова, покинувшего команду по окончании сезона. В тренерский штаб Любеновича, подписавшего контракт на один год, в частности, войдет его соотечественник Никола Игнятиевич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» назначил новым главным тренером команды бывшего футболиста «Барселоны».

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Фото ФК «Минай», ФК «Ворскла»

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