Клуб-неудачник УПЛ сменил Максимова на тренера-иностранца

Обладатель Кубка Украины 2009 полтавская «Ворскла», сенсационно проигравшая в переходных матчах за место в УПЛ «Кудривке», официально объявила о назначении нового главного тренера. Им стал 43-летний сербский экс-наставник «Миная» Желько Любенович, в свое время игравший в Украине за «Кривбасс», «Таврию», «Александрию» и «Зарю».

ВІДЕО ДНЯ

У руля «бело-зеленых», которые впервые с 1996 года сыграют в первой лиге, специалист сменил Юрия Максимова, покинувшего команду по окончании сезона. В тренерский штаб Любеновича, подписавшего контракт на один год, в частности, войдет его соотечественник Никола Игнятиевич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» назначил новым главным тренером команды бывшего футболиста «Барселоны».

РЕКЛАМА

Фото ФК «Минай», ФК «Ворскла»



РЕКЛАМА

71

Читайте нас в Facebook