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Вижу единственный путь: Ксения Мишина поразила обращением
В День траура по погибшим в результате ракетной атаки россиян в ночь на 17 июня популярная актриса, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина обратилась к своим поклонникам. Именно в этот день, 18 июня, Ксения празднует свой день рождения, который совпал с печальной датой. На своей странице в социальной сети актриса пожелала себе и своим подписчикам стойкости, выдержки и любви.
«Сегодня мой день рождения, — написала Мишина. — И сегодня день траура в моей стране, в моем городе. Из-за очередных разрушений и жертв, от которых нельзя прийти в себя.
Я не знаю, как это может сочетаться.
Продолжаю желать каждый день, и особенно сегодня, чтобы мой дом всегда был. Чтобы в нем оставалось место для жизни, для тепла, для будущего.
В этом всем я вижу всегда только один единственный путь: сохранять в себе свет, искать в себе сторону любви и добра.
Я желаю своей стране и людям беречь друг друга. Не обесценивать и не судить. Строить внутри тот мир, в котором не страшно остаться. Тот, который не стыдно будет передать дальше… Стойкости нам, сил и любви!
Берегите себя, мои дорогие".
Подписчики поддержали слова Ксении и пожелали ей следующий день рождения встретить с победой.
«Полностью разделяю ваше мнение! — написали в комментариях. — И так этого желаю вам и всем нам».
«С днем рождения, очаровательная Ксю, — поздравили в сети. — Пусть это будет последний самый печальный день рождения, а все остальные в свободной от захватчиков невероятно красивой родной Украине!»
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