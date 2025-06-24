В Раде рассказали, будут ли в Украине раскрывать банковскую тайну

В Украине поднялась очередная волна дискуссий, касающихся представленного в Верховную Раду проекта закона о присоединении страны к Единой зоне платежей в евро. В соответствии с документом, Нацбанк и другие соответствующие учреждения будут направлять налоговой службе информацию о счетах граждан и их финансовых операциях.

ВІДЕО ДНЯ

Также в проекте закона содержатся положения о создании Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физлиц. Многие эксперты обращают внимание на то, что с принятием этого документа налоговые органы фактически получат доступ к банковской тайне. Впрочем, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявляет, что парламент этого созыва вряд ли примет данный законопроект.

«Слуга народа» назвал утверждение о планах отменить банковскую тайну «очередной изменой». «Точно в этом созыве парламента этого не будет», — сказал Гетманцев и добавил, что речь идет о правительственном законопроекте по включению Украины в систему SEPA.

По его словам, речь идет о системе мгновенных платежей в евро.

РЕКЛАМА

«Это когда вы, используя свой телефон или другие новейшие устройства, можете рассчитываться в евро достаточно быстро. Это абсолютно классная штука, которая должна быть и у нас. Да, действительно, указанным законопроектом предусматривается создание Реестра, только создание Реестра банковских счетов, а также банковских ячеек. Но каким образом будут создавать этот Реестр, кто его будет вести, это мы будем выяснятьа и обсуждать на комитете, и принимать соответствующие решения.. , и мы будем выяснять, и мы будем выяснять, и мы будем выяснять, и мы будем выяснять,» сказал Гетманцева и добавил, что эти решения «точно не будут нарушать права граждан».

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Национальная стратегия доходов предполагает, что раскрытие банковской тайны для налоговиков может состояться уже в этом году, самое позднее — в 2027 году.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

112

Читайте нас в Facebook