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В Раде рассказали, будут ли в Украине раскрывать банковскую тайну
В Украине поднялась очередная волна дискуссий, касающихся представленного в Верховную Раду проекта закона о присоединении страны к Единой зоне платежей в евро. В соответствии с документом, Нацбанк и другие соответствующие учреждения будут направлять налоговой службе информацию о счетах граждан и их финансовых операциях.
Также в проекте закона содержатся положения о создании Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физлиц. Многие эксперты обращают внимание на то, что с принятием этого документа налоговые органы фактически получат доступ к банковской тайне. Впрочем, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявляет, что парламент этого созыва вряд ли примет данный законопроект.
«Слуга народа» назвал утверждение о планах отменить банковскую тайну «очередной изменой». «Точно в этом созыве парламента этого не будет», — сказал Гетманцев и добавил, что речь идет о правительственном законопроекте по включению Украины в систему SEPA.
По его словам, речь идет о системе мгновенных платежей в евро.
«Это когда вы, используя свой телефон или другие новейшие устройства, можете рассчитываться в евро достаточно быстро. Это абсолютно классная штука, которая должна быть и у нас. Да, действительно, указанным законопроектом предусматривается создание Реестра, только создание Реестра банковских счетов, а также банковских ячеек. Но каким образом будут создавать этот Реестр, кто его будет вести, это мы будем выяснятьа и обсуждать на комитете, и принимать соответствующие решения.. , и мы будем выяснять, и мы будем выяснять, и мы будем выяснять, и мы будем выяснять,» сказал Гетманцева и добавил, что эти решения «точно не будут нарушать права граждан».
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Национальная стратегия доходов предполагает, что раскрытие банковской тайны для налоговиков может состояться уже в этом году, самое позднее — в 2027 году.
Фото Pixabay112
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Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня