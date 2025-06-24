Гарантировано законодательством: кто из украинцев получит в 2025 году пенсию не менее 17,5 тыс. грн

Как известно, средняя пенсия в Украине почти в 10 раз меньше, чем у европейцев. Но некоторые группы украинских пенсионеров получают от государства дополнительные выплаты к своей заработанной пенсии.

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Речь идет, в частности, о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, напоминает издание «Новости.LIVE».

Минимальные размеры пенсий по инвалидности, вызванной увечьем или заболеванием вследствие Чернобыльской катастрофы, регулируются общими законодательными нормами.

На 2025 год установлены следующие минимальные размеры выплат:

- 6 тыс. грн — для первой группы;

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- 4,8 тыс. грн — для второй группы;

- 3,7 тыс. грн — для третьей группы и для детей с инвалидностью.

Кроме того, чернобыльцам выплачивается дополнительная выплата за ущерб, причиненный здоровью. Если установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, размер пенсии определяется в процентном соотношении к средней заработной плате за предыдущий год, которую рассчитывает Пенсионный фонд Украины.

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До минимальной пенсии дотягивают за счет ежемесячного адресного пособия:

- для первой группы — 17,48 тыс. грн (100% от средней заработной платы за 2024 год);

- для второй группы — 13,98 тыс. грн (80% средней зарплаты);

- для третьей группы — 10,49 тыс. грн (60% от средней зарплаты).

Помимо пенсии за особые заслуги, в пенсионную выплату, которой не хватает до определенного минимального уровня, учитываются все повышения, надбавки, доплаты.

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Для чернобыльцев предусмотрена дополнительная выплата за ущерб, причиненный здоровью. Размер этой выплаты зависит от категории пострадавшего и составляет:



- для категории 4 — 56,94 грн;

- для категории 3 — 113,88 грн;

- для детей с инвалидностью, а также детей, больных лучевой болезнью из-за аварии на Чернобыльской АЭС, категории 2, для лиц с инвалидностью III группы из категории 1, не являющихся ликвидаторами — 170,8 грн;

- для категории 1 — для тех, кто не является ликвидатором, но имеет инвалидность — 227,7 (для II группы), 341,6 (для I группы); кто считается ликвидатором и имеет инвалидность — 284,7 грн (для III группы), 379,6 грн (для II группы), 474,5 грн (для I группы).

Неработающим пенсионерам, работавшим на ЧАЭС по состоянию на 15 декабря 2000 года, на дату, когда ЧАЭС официально прекратила производство электрической энергии и остановился реактор энергоблока № 3, предусмотрены ежемесячные доплаты.

Если стаж работы на станции составлял не менее пяти лет — 237,5 грн. За каждый дополнительный год работы более пяти лет стажа — еще по 47,45 грн. Максимальная доплата не может превышать 949 грн.

Отметим, с 1 июля на Пенсионный фонд Украины возлагается функция назначения и выплаты государственной социальной помощи, которой ранее занимались управления социальной защиты. В этой связи будут проведены масштабные проверки получателей такой помощи. Эксперты считают, что часть украинцев могут лишиться соцвыплат.

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