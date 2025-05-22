«В Украине до войны я делала ритуальные памятники. В Германии ухаживаю за 90-летними стариками»: чем занимаются украинские беженки за границей

24 февраля 2022 года изменило жизнь всех украинцев, многие из которых искали убежище от войны за границей. «ФАКТЫ» поговорили с беженками, которые сейчас находятся в разных странах, задав им одни и те же вопросы: 1. Как и когда вы попали в принимающую страну? 2. Что вас в ней приятно удивило, а что — нет? 3. Ваши главные достижения и потери за три года на чужбине? 4. По кому и по чему в Украине вы больше всего скучаете? 5. Собираетесь ли вы возвращаться после окончания военных действий домой и почему? Сегодня читайте ответы наших первых респонденток.

«Иногда думаешь, хоть бы инсульт меня не схватил. Но отдышался и работаешь дальше»

Инна из Кривого Рога, директор предприятия по изготовлению ритуальных памятников. Сейчас проживает в Германии.

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1) Мы выезжали из Кривого Рога 8 марта 2022 года. Специально выбрали с сестрой, племянницей и собакой такую дату. Пытались шутить, хотя было очень страшно. Мол, все будут водку пить, и мы быстро пересечем границу, потому что очередей в праздник не будет.

2) Ехала я к своему сыну Денису, который живет в Германии уже 10 лет. Его жена работает в больнице, и весь медперсонал, услышав, что едут беженцы из Украины, разобрал их по своим домам. Такая была в те времена волна подъема и сочувствия среди немцев. Именно это меня приятно удивило.

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Коллега моей невестки предложила отвезти нас к своим родителям в большой дом в 150 км от Штутгарта. Так мы оказались у нашего хозяина Вернера. Думаю, встреча с этим прекрасным человеком и его семьей стала одной из лучших, которые с нами здесь случались.



Наша принимающая семья стала нам настоящей семьей. Хозяева забили наш холодильник едой. Часто приглашали на ужин и обед. Они жили на втором этаже, мы на третьем. Вернер до пенсии работал страховым агентом, и буквально на каждом шагу опекал нас, помогая оформлять все документы в миграционной службе, банке, джоб-центре (службе занятости — Авт.), страховой медицинской кампании.

«Я хочу вернуться. Но сегодня это уже не такой простой вопрос», — говорит Инна

Когда в мастерской сказали, что мой автомобиль, на котором я 4 дня ехала, убегая от войны, из Кривого Рога до Штутгарта 2500 км, уже «труп», нерентабельный в ремонте, и лучше купить новый, Вернер предложил мне помощь. Купил мне машину за 1,5 тыс. евро, и по договоренности я два года отдавала ему беспроцентный кредит за это авто из своей денежной помощи.

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Неприятными оказались подводные камни, которых мы сначала не видели и к которым нужно было привыкать. Например, то, что немцы уж слишком следят за порядком, и тебе не поздоровится, если ты что-то нарушишь. К примеру, мы утром выбросили биомусор (пищевые отходы) в бак, а днем, по возвращении с языковых курсов, нас встречала на дверях записка от жены Вернера, где она сообщала, что соседка пожаловалась на то, что мы неправильно выбросили мусор.

Оказывается, биомюлль, то есть пищевые отходы, нельзя вытряхивать прямо в бак, а надо обязательно упаковывать их в специальный бумажный биоразлагаемый пакет. Я подумала про ту соседку: «Боже, какая-то паскуда сидела в семь утра и наблюдала за нами из окна! Не спалось ей!..», а потом поняла, что здесь так построена Система: на доносах и штрафах. Поэтому у них и порядок. Когда приезжал к нам с сестрой в Германию из Неаполя наш знакомый итальянец, он боялся выбросить окурок не то, что на асфальт, а даже в урну. Клал его в карман и нес домой, чтобы утилизировать уже там.

3) Мои достижения — это то, что я выучила здесь язык на В1, прошла успешно мотивационные курсы, задача которых — побудить украинцев выйти на работу, научить успешно составлять бевербунг (резюме) и проходить собеседования и т. д.

Мои потери… Слава Богу, у моих друзей и знакомых, оставшихся в Украине, все их родные живы.

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4) По кому и по чему я скучаю в разлуке с Украиной? Мои все родные здесь, в Германии. Глобально же я скучаю по свободе, по профессии, по нашему прекрасному городу Кривой Рог. Ведь в Германии я сейчас живу в селе. В Украине я была руководителем предприятия по изготовлению ритуальных памятников, сама себе хозяйка. Здесь ухаживаю за 90-летней фрау и ее 92-летним братом, живя в их доме.

Уборка, мытье, стирка, приготовление еды, одевание, туалетные дела моих подопечных. А я же не девочка. Мне 61. Тяжеловато бывает раздевать, менять носки, утром одни, вечером другие, наклоняться, поднимать своих стариков… Иногда думаешь: хоть бы инсульт меня не схватил… Но отдышался, и работаешь дальше…

5) Я хочу вернуться. Но сегодня это уже не такой простой вопрос. Я вдова. Муж умер в 2017 году. В Германии познакомилась с мужчиной из Литвы, он работает здесь плотником. Это мой человек, мне очень с ним легко. У него через 4 года будет уже литовская пенсия, а мне немецкую как своих ушей не видать, я не успею ее заработать. А украинская уже есть.

У меня в Кривом Роге большой дом в хорошем месте, 9 соток огород. Чего нам слоняться по чужим мирам? Хочу привезти своего любимого к себе. В гости для начала. Если его уговорю жить в Украине, то вернемся без разговоров…

«Обидно, что здесь довольно толерантно относятся к русским, которые строят свой „русский мир“ в Европе»

Алла Бойко, Киев, ученая, профессор. Сейчас проживает в Швейцарии.

1) Принимающую страну мы не выбирали. 23 февраля 2022 года поехали в село, чтобы подготовить сад к весне. Утром 24-го, должны были ехать в Киев, но… Уже в первый день полномасштабного вторжения в наш небольшой сельский дом приехали родственники, а еще и друзья сына. Надо было людей накормить, приютить. Но, по киевской привычке, почти все наши деньги были на банковских карточках… Впрочем, даже наличные не понадобились — в магазинах не было ничего съестного! Совсем!

Профессор Алла Бойко

Вдруг по селу пошли слухи — голодают «дачники» (так там называют киевлян). И люди начали нести нам продукты! Картофель, овощи, сыр, молоко, сметану, яйца. Мы объясняли, что сейчас у нас нет средств. «Будут деньги — отдадите! А нет — так нет!»

Мой муж и сын 24 февраля уже записались в территориальную оборону и дежурили по 10 часов в сутки, днем и ночью. На Житомирской трассе шли бои, наш дом подпрыгивал от взрывов (а до трассы было 10 км!), запах гари стоял в воздухе — горели села по обе стороны дороги. В село приезжали люди из Макарова, Гостомеля, Бучи, рассказывали о том, что творится там. Сердце разрывалось от тех рассказов… Спать я не могла. Потом «подтянулись» другие проблемы со здоровьем…

Неожиданно пришла информация от волонтера Екатерины Настоящей — она предложила переждать боевые действия в какой-то другой стране. «Пока что непонятно, где нас примут — в Чехии, Германии или еще где-то». Уже за день до отъезда определились — Швейцария.

Мы приехали в апреле 2022 года в кантон Берн. Были уверены, что это всего на две-три недели.

Нам очень повезло — нашли приют в селе Блюменштайн («Цветы на камне» с немецкого), в доме Марлисы и Даниэля Абегленс. Эти супруги — уникальные люди, которые очень помогли нам.

2) Нас приятно поразила доброжелательность швейцарцев, их готовность помочь, посоветовать, открыть двери собственных домов и кошельки для украинских беженцев. То, что это очень красивая страна, что швейцарцы берегут природу и историю, ответственно относятся к собственному здоровью, воспитанию детей, с уважением — к старшим. Очень трудолюбивые. Страна массового спорта — все с детства катаются на лыжах и коньках, на велосипедах, плавают, бегают, занимаются альпинизмом и скалолазанием и т. д. Это музыкальная страна — много коллективов профессиональных музыкантов, почти все швейцарцы играют на музыкальных инструментах, проводятся фестивали и т. д. Их народная музыка — йодль — это сложная полифония голосов.

Неприятно поражают цены — все очень дорого. Также обидно, что в этой стране довольно толерантно относятся к русским, которые настойчиво строят свой «русский мир» в Европе. Точнее, разрушают все, до чего могут дотянуться. По моим наблюдениям, в Швейцарии хорошо относятся к так называемой российской культуре и искусству, не понимая, что это экспансия империализма. Особенно ощутимо это в академической среде.

«Швейцария — очень красивая страна, но ужасно скучаю по сыну, родным, друзьям. Не хватает Киева, Львова, Карпат и Крыма — всей Украины», — говорит пани Алла

Среди бытовых неприятностей — в Швейцарии страшные проблемы с жильем — мы сейчас ищем новую квартиру, дом ставят на реставрацию. Это будет уже третья квартира за три года.

3) Среди моих главных достижений за это время — написание книги «Життя за швейцарським часом», она должна выйти в одном из львовских издательств в 2025 году. Книга написана на основе интервью с украинками-беженками от войны и на собственных наблюдениях и впечатлениях от Швейцарии и швейцарцев. Я записывала интервью по поручению ученых, которые имеют собственный фонд и занимаются гуманитарными проблемами.

Принимала участие в научных проектах швейцарских ученых, а также выступала на научных конференциях в Женеве, Берне, Лозанне, Санкт-Галлене. Это новый для меня уровень научных достижений, другой взгляд на предмет и объект науки.

Выучила немецкий на уровне общения с «нуля».

О потерях… Очень тяжело пережить потери знакомых и друзей, которые погибли во время войны, все равно — на фронте или в якобы мирных городах, — это больно и грустно. Также я потеряла в Украине работу. Мне очень не хватает общения с друзьями, со студентами и коллегами.

4) По кому и по чему скучаю? Ужасно скучаю по сыну, родным, друзьям. Не хватает Киева, Львова, Карпат и Крыма. Впрочем, всей Украины.

Даже не думала, что так люблю свою работу — преподавание. Ночью часто снится — захожу в студенческую аудиторию и провожу занятия.

Очень скучаю по своему саду в Киевской области — по розам, пионам, вишням и яблоням.

5) Собираюсь возвращаться однозначно. Уже и сейчас бы поехала. Лучше жить дома, среди близких и родных, коллег и друзей. Языковая среда играет огромную роль — хочется общаться на украинском везде. Когда записывала интервью с нашими беженками от войны, то почти все женщины говорили, что непременно вернутся в Украину.

«Мой партнер по освоению английского стал мне другом, а потом и любимым мужем»

Любовь Игнатенко, Киев, менеджер. Сейчас проживает в США.

1) Как я попала в США? Там уже десять лет живет моя дочь Вероника. Она поступила в университет в Филадельфии в 24 года. Потом вышла замуж за парня, тоже киевлянина. Родили детей. До войны я прилетала к ним каждый год просто в гости.

После того как на все украинские города полетели российские ракеты, я верила, что вот-вот весь этот кошмар прекратится. Я не выезжала, ждала, но эта жестокая, подлая война продолжилась.

Дочь предложила мне приехать к ней. Так я через месяц от начала войны оказалась в США.

2) Вы спрашиваете, что приятно удивило. Мне просто некогда было это замечать. Потому что первый год от начала войны прошел в работе онлайн и уходе за маленькими детьми… Внучке было тогда 4 года 5 месяцев, а внуку — год и 4 месяца. Я продолжила работать менеджером в договорном отделе по работе с клиентами в своей киевской фирме. Она следит за экологией города. Наша фирма проводила анализы воды и выбросов дыма с заводов.

Я не могла спать нормально все ночи. Просыпалась ночью по несколько раз, читала в Вайбере «Молнию» каждые два часа. «Молния» была популярнее новостей тогда. Я читала также и другие новости, и ждала, ждала… что вот-вот это все закончится. У меня развилась тахикардия, щитовидка давала также о себе знать… Я похудела за полгода на 12 килограммов.

Любовь Игнатенко, менеджер из Киева, сейчас проживает в США

Осенью 2022 года я весила уже 50 килограммов! Была очень худая! Вот тогда назначили мне таблетки и лечение. И до сих пор я лечусь, уже вернула свой вес, сидя на лекарствах, но нашли болезни, которых не было до войны.

Работа онлайн, внуки, домашние дела, работы на улице возле дома тоже хватало. На второй год войны уволилась с работы сама, потому что мне было тяжело физически и психологически. Хотя целый год работу не бросала, потому что все думала вернуться в Киев.

Моя дочь Вероника и ее муж Алексей работали весь день. И тут нас всех накрыла БОЛЕЗНЬ. Мы жили тогда все в одном доме, 9 человек, включая сестру сватьи Вали Лиду с дочерью, которые прилетели из Харькова после того, как началась война. Потом к нам присоединились сваты. Они в Америку приехали в 2000 году и жили в 30 минутах от детей, но стали чувствовать себя плохо и переехали к Веронике с Алексеем.

Любовь с внуками

Оказалось, что сваты заболели онкологией. Лида с Верой тоже разболелись. Я тоже еле на ногах держалась. И Вероника с Алексеем возили всех к врачам… Так семейные отношения, совесть, внутренний долг, как мамы и бабушки, побудили меня остаться здесь. Там было не до анализа приятного — неприятного!

Хотя, если вспомнить, то глобально приятно было то, что Америка Украину сразу поддержала. Мы получили системы ПВО «Патриот», начались поставки оружия. Меня поразило и то, что когда я прилетела, соседи дочки по очереди приносили разные гостинцы. Одна из них даже заказала для нас украинские домашние вареники с картошкой и творогом на сайте! Все пытались нам всем сделать что-то приятное. Они все правильно понимали, кто такой путин. И когда мы участвовали в ярмарке народного творчества, чтобы собрать деньги на лекарства для наших раненых защитников, много американцев подходили к нашему столу и давали за детские рисунки 5, 10, 20, 50 и даже 100 долларов.

Деньги пошли на закупку нужного в Украину: муж дочери Алексей вместе с группой волонтеров уже три года помогает одной и той же бригаде, где воюет его одноклассник, командир бригады в ВСУ.

Ну, а насчет неприятного. Дайте подумать. Наверное, то, что коммунальный транспорт есть только в городах. Дочь живет за городом, где нужна только машина. И хоть дочь меня подвозила, когда было у нее время, из-за того, что у меня не было своего авто, из-за маломобильности, я часто чувствовала себя беспомощной.

3) О моих потерях. От стресса и болезней, к большому сожалению, умерли мои американские сваты, один за другим.

Мои достижения… Это, конечно, то, что я нашла здесь свою судьбу. Для языковой практики с носителями языка мне посоветовали активировать функцию знакомств в Фейсбуке. Таким образом можно найти собеседника в диаметре 300 км. Мой партнер по освоению американского английского стал мне хорошим надежным другом, а потом и любимым законным мужем. Недавно мы сыграли скромную свадьбу.

4) По чему я скучаю? Конечно, по Украине. По той своей жизни до масштабного вторжения. Перед войной я наконец сделала ремонт. У меня была прекрасная работа, замечательный коллектив, хорошая зарплата и почти ежемесячная очень приятная премия. Я что хотела, то и делала. Я была свободна. Много путешествовала. Училась на разных курсах. А самое главное — все были живы, …живы были и мои коллеги из редакции газеты, где я раньше работала, и которые погибли потом на войне.

«Война отняла у меня жизнь, в которой я была счастлива. И пытается приучить к потерям», — рассказывает Люба

Война отняла у меня старую жизнь, в которой я была счастлива. И пытается приучить к потерям. И хоть ты живешь далеко, не в Украине под бомбами, каждое сообщение о погибших людях это как нож в сердце. И никак нельзя к этому привыкнуть. Каждый раз — это шок, боль и ужас.

5) Собираюсь ли я возвращаться? Конечно, я скучаю по Киеву. Есть планы, идеи, но пока не хочу их озвучивать. Я, мы все, мы так хотим мира, так хотим, чтобы зло было наказано, чтобы нашим внукам не пришлось снова становиться на защиту страны. Мы верим, что победа будет и справедливость наступит!



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На фото в заголовке предпринимательница из Кривого Рога Инна

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