8 штрафов за уклонение от мобилизации на одного: ТЦК активизировали работу по привлечению уклонистов к ответственности

В Украине продолжается компания по мобилизации военнообязанных, что иногда сопровождается скандалами и инцидентами. На этом фоне с начала 2025 года ТЦК были назначены почти 28 тысяч штрафов за уклонение от мобилизации, причем почти 11 тысяч из них начиная с апреля.

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По данным информационно-аналитического сервиса OpenDataBot, ежемесячно в среднем открывают по 4700 производств. Правда, при этом закрыть производства получив по ним деньги удается лишь в каждом пятом случае.

Так, по данным сервиса в 2025-м году были открыты 28 212 административных производств, предполагающих штрафы в размере до 25 500 гривен. Из этого количества закрыть удалось 6443 производства.

Стоит отметить, что почти все производства касаются мужчин: на данный момент на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Чаще ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — 82%.

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Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев — 3 835 производств с начала года. Следуют Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области. Всего девять регионов уже имеют более тысячи дел. В Киеве самым активным стал Подольский ТЦК — 1 100 производств только за первую половину года.

При этом абсолютным лидером является некий житель Черниговской области, на которого открыли уже 8 производств, из них 5 в апреле и 3 в начале июня.

Тем временем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что «ТЦК должны изменить свое лицо, позорные случаи нарушений во время процесса мобилизации не добавляют имиджа ВСУ».

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