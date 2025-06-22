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россия готовится к войне на истощение, Украина — к переходу в наступление: что сказал Сырский на встрече со СМИ
После масштабных кадровых изменений в руководстве ВСУ главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел встречу с журналистами, во время которой рассказал о главных вызовах для обороны страны и поделился видением дальнейших действий.
О мобилизации
«Мобилизация — непопулярная мера, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации», — подчеркнул Сырский. Он признал, что Украине не хватает резервов, тогда как россия только в 2024 году набрала около 440 тысяч контрактников. По его словам, новое командование Сухопутных войск во главе с генералом Шаповаловым должно изменить подходы к работе ТЦК: «ТЦК должны изменить свое лицо, позорные случаи нарушений во время процесса мобилизации не добавляют имиджа ВСУ». Сырский сообщил, что в ТЦК пройдет очередная волна командировок на передовую тех, кто еще не воевал.
Об угрозе со стороны беларуси
На вопрос журналистов относительно возможного наступления с севера, Сырский ответил: «Нельзя исключать такой возможности». По мнению генерала, запланированные на сентябрь совместные учения россии и беларуси «Запад-2025» могут стать прикрытием для нового наступления с севера. Главнокомандующий напомнил, что именно после подобных учений в 2022 году российские войска вторглись в Украину с территории беларуси.
О переходе ВСУ в наступление
«Мы не должны сидеть в глухой обороне. Сочетаем оборонительные и активные наступательные действия», — заявил главнокомандующий. Украинские Силы обороны уже проводят активные действия на севере, в частности, в Курской области. Сырский добавил, что действия ВСУ в Курской области заставили рф перебросить туда часть своих войск, что сорвало планы наступления на Донбассе.
«Враг продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, продвижения в глубину, стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также создать буферную зону на территории Сумской области», — пояснил Сырский. По его словам, в Сумской области россияне пытаются установить контроль над приграничными районами, чтобы усилить давление на Украину и получить выгодные позиции для переговоров
Главнокомандующий добавил, что сейчас активно оборудуются оборонные рубежи на всех угрожающимх направлениях, прежде всего в Сумах и области.
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Фото из открытых источников69
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