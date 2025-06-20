41.19 / 42.02 47.91 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пытался сбежать из ТЦК, но выпал из окна: в Харьковской области произошел инцидент с мобилизованным

17:57 20 июня 2025
Под Харьковом мобилизованный пытался сбежать из ТЦК

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, мужчина пытался сбежать из ТЦК, но выпал из окна. Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.

«В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области в ночное время суток военнообязанный гражданин во время попытки побега по собственной неосторожности выпал из окна третьего этажа административного здания. В результате падения гражданин получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Пострадавшему немедленно была вызвана оперативная помощь в медицинское учреждение для предоставления необходимой помощи», — говорится в сообщении.

В ОТЦК и СП отметили, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было.

«Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от исполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киевском городском ТЦК и СП сообщили о гибели мобилизованного во время бегства.

РЕКЛАМА
137

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кому повезет на неделе с 23 по 29 июня - Фото: Freepik

Успех будет следовать за вами, как кот: кому повезет на неделе с 23 по 29 июня

Настя Горбацевич. Фото из альбома Виктории Горбацевич

Мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло: уникальная 7-летняя гимнастка установила рекорд Украины, провисев под куполом на одной пятке

национальное мультипредметное тестирование

НМТ-2025 как тест на выживание: что не так с нынешним экзаменом

Карты Таро, фото из открытых источников

Скорпионам — «Солнце», Ракам — «Верховная Жрица», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июня

Следующий материал
Новости партнеров