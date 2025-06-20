Пытался сбежать из ТЦК, но выпал из окна: в Харьковской области произошел инцидент с мобилизованным

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, мужчина пытался сбежать из ТЦК, но выпал из окна. Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.

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«В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области в ночное время суток военнообязанный гражданин во время попытки побега по собственной неосторожности выпал из окна третьего этажа административного здания. В результате падения гражданин получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Пострадавшему немедленно была вызвана оперативная помощь в медицинское учреждение для предоставления необходимой помощи», — говорится в сообщении.

В ОТЦК и СП отметили, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было.

«Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от исполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киевском городском ТЦК и СП сообщили о гибели мобилизованного во время бегства.

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