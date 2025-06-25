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Лучше выключить 2G: украинцев предупредили о новой афере в Сети
Мошенники придумали новую схему. Они рассылают вредоносные SMS-сообщения, обходя мобильных операторов. Это возможно благодаря так называемым SMS-бластерам — устройствам, имитирующим мобильную сеть и заставляющим телефон подключаться к фальшивой точке доступа. Об этом сообщает Telegram-канал BRAMA.
Такие сообщения выглядят обычными, но для отправки злоумышленникам не требуется ваш номер телефона. Достаточно выбрать определенную локацию, позволяющую им таргетировать районы с большим количеством потенциальных жертв. Google уже фиксировала подобные атаки в нескольких странах.
Как защититься от SMS-атак:
Чтобы обезопасить себя от этих атак, рекомендуем отключить 2G на своих смартфонах:
• Для Android: Вы можете вручную проверить и отключить 2G в настройках сети устройства.
• Для Apple: Включите функцию SMS-фильтрации от неизвестных контактов.
Кроме того, хакеры активно атакуют сервис Gmail, и многие пользователи жалуются на потерю доступа к своим аккаунтам. Чтобы защитить вашу учетную запись, специалисты рекомендуют следующие шаги:
• Перейдите на ключ доступа вместо пароля: Это значительно усилит защиту от фишинга. Вместо обычного пароля вы будете использовать отпечаток пальца или FaceID. Активировать эту функцию можно в настройках безопасности Google.
• Включите программу расширенной защиты: Эта опция от Google автоматически будет блокировать опасные загрузки, ограничить доступ сторонних приложений к вашему Gmail и усложнит злоумышленникам процедуру восстановления вашего аккаунта.
• Пройдите проверку безопасности: Этот инструмент поможет выявить потенциальные проблемы в защите вашей учетной записи от состояния двухфакторной аутентификации до настроек пересылки почты.
Как писали «ФАКТЫ», недавно произошел глобальный слив аккаунтов. Специалисты предупреждают об утечке 16 миллиардов учетных данных Apple, Facebook, Google, Telegram и других.
Фото иллюстративное: intent.press258
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