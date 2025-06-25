Украина получит от союзников помощь более чем на € 35 миллиардов: на что пойдут средства

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, но остальные члены альянса не согласны с ним. Выступая перед началом саммита альянса в Гааге, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции отметил, что НАТО настроено на решительную помощь Украине. Даже несмотря на то, что иссякла поддержка со стороны США, крупнейшего индивидуального донора оружия для Киева, сообщает Politico.

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«Я могу объявить, что по новым оценкам, наши европейские и канадские союзники активизировали свои усилия и предоставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на сумму более 35 миллиардов евро в течение следующего года, — заявил генсек НАТО. - Я знаю, в прошлом году в Вашингтоне союзники по НАТО договорились, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Это остается правдой и сегодня, и это будет правдой и после этого саммита».

Рютте заявил, что большая часть обязательств по поставке Украине средств противовоздушной обороны, взятых НАТО на прошлогоднем саммите в Вашингтоне, уже была выполнена, но нужно еще больше. Он добавил, что НАТО стремится к пятикратному увеличению противовоздушной обороны.

«Мы должны сообща бороться за то, чтобы Украина получила все необходимое при нашей поддержке, чтобы конкретно продвигаться вперед в борьбе и обеспечить возможность защищать украинскую территорию, — добавил глава НАТО. — москва продолжает вести войну против Украины при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая, а также беларуси».

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Ранее сообщалось, что рф может стать угрозой для НАТО, даже не восстанавливая армию.

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