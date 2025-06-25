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Украина получит от союзников помощь более чем на € 35 миллиардов: на что пойдут средства
Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, но остальные члены альянса не согласны с ним. Выступая перед началом саммита альянса в Гааге, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции отметил, что НАТО настроено на решительную помощь Украине. Даже несмотря на то, что иссякла поддержка со стороны США, крупнейшего индивидуального донора оружия для Киева, сообщает Politico.
«Я могу объявить, что по новым оценкам, наши европейские и канадские союзники активизировали свои усилия и предоставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на сумму более 35 миллиардов евро в течение следующего года, — заявил генсек НАТО. - Я знаю, в прошлом году в Вашингтоне союзники по НАТО договорились, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Это остается правдой и сегодня, и это будет правдой и после этого саммита».
Рютте заявил, что большая часть обязательств по поставке Украине средств противовоздушной обороны, взятых НАТО на прошлогоднем саммите в Вашингтоне, уже была выполнена, но нужно еще больше. Он добавил, что НАТО стремится к пятикратному увеличению противовоздушной обороны.
«Мы должны сообща бороться за то, чтобы Украина получила все необходимое при нашей поддержке, чтобы конкретно продвигаться вперед в борьбе и обеспечить возможность защищать украинскую территорию, — добавил глава НАТО. — москва продолжает вести войну против Украины при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая, а также беларуси».
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