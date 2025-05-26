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«путин явно стремится к своей заявленной цели — убивать украинцев»: в ЕС отреагировали на массированные атаки рф
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на массированную воздушную атаку врага в ночь на 25 мая. По ее мнению, россия смеется над миром и попытками США достичь мира. Об этом она написала на своей Facebook-странице:
«Киев слышал взрывы и видел пожары в течение ночи. Хмурое поздравление накануне празднования 1543-летия. Люди, измученные бессонной ночью, ютились в метро и подвалах своих домов. Россияне неустанно усиливают давление. Усиливают террор против мирного населения. Атаки становятся все более интенсивными и частыми! Они смеются над миром!!! Они смеются над США и смеются над любой дипломатической попыткой мира. Мир? Какой мир? Как мир отреагирует на террор и явную провокацию путина? На его насмешки над любыми переговорами о прекращении огня? Должна признать, я сама это спрашиваю».
Матернова убеждена: путин явно стремится к своей заявленной цели — убивать украинцев и принуждать Украину к повиновению.
«К сожалению, единственный язык, который он понимает, — это язык силы, — отмечает посол. — Как написал президент Зеленский в своем сообщении, мир может уйти на выходные. Террор путина — нет. Сейчас самое время показать, что мы имеем силу сопротивляться вместе с Украиной! Слава Украине!»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что недовольный президент США Дональд Трамп после очередной путинской атаки на мирные города Украины вспомнил о санкциях против россии и предсказал ей крах.135
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