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Война в Украине — это «тревожный звонок»: в Великобритании готовятся к нападению рф
Военный аналитик Майкл Кларк, который считает, что уничтожение Крымского моста «разозлит путина до смерти», говорит, что война в Украине стала «тревожным звонком» для Великобритании и ее потребности в перевооружении. План правительства по перевооружению на сумму 6 миллиардов фунтов стерлингов будет обнародован в Стратегическом обзоре обороны на днях, но некоторые детали появились уже сейчас. Речь идет о планах по новым заводам по производству оружия в Великобритании, пишет Sky News.
«Война между россией и Украиной доказала, что Британия и остальная Европа должны серьезно относиться к силам москвы. Предположение, лежащее в основе обзора, я думаю, заключается в том, что лучший способ избежать войны — это иметь возможность ее сдерживать, — сказал Кларк. — Британии нужны действительно конкретные вещи, которые россияне видят, знают и понимают. Это большое разочарование от почти всего остального, что мы имели в оборонных обзорах на протяжении последних 30 с лишним лет, и мы увидим, сможет ли правительство внедрить это в отведенное время, скажем, до 2030 года. Если посмотреть на то, что происходит в Украине, это настоящий сигнал тревоги».
Кларк напомнил, что россияне ежедневно выпускают от 15 до 20 000 снарядов, а украинцы — только от 5 до 6 000 снарядов. Россияне сейчас получают два миллиона снарядов в год. Великобритания сама производит только десятки тысяч снарядов ежегодно.
«Мы производим меньше в год, чем они выжигают за день в Украине. Нам нужно нарастить эти запасы до уровня разумных военных целей», — отметил аналитик.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали мнение аналитиков о летнем наступлении россии. Они считают, что до осени оккупанты полностью исчерпают запасы советской бронетехники.105
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