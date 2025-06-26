Это вселяет страх в сердце путина: США унизили российскую ПВО в ходе атаки на Иран

Демонстрация военной силы США, удар по иранским ядерным объектам, а также предварительные операции Израиля продемонстрировали хрупкость российских систем противовоздушной обороны. Эти события поколеблют основы российской армии, пишет The Telegraph.

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По мнению авторов статьи, правда в том, что израильские самолеты уже некоторое время свободно действуют в иранском воздушном пространстве. Теперь огромный «ударный пакет» США — семь бомбардировщиков B-2, 75 крылатых ракет и многочисленные другие самолеты — без труда прибыл на место и с точностью до миллиметра доставил 14 массивных проникающих боеприпасов. На все это совершенно не повлияла иранская противовоздушная оборона. Последняя базируется на российских ракетах С-300, российских истребителях и российской концепции операций. Понятно, что это не может не вызвать панику в москве.

Война в Украине очень отличается от войны между Ираном и Израилем. Ни одна из сторон не решается отправлять самолеты даже близко к линиям фронта противника, не говоря уже об их пересечении: российские самолеты удачно наносят удары с помощью бомб с дистанционным наведением и крылатых ракет, а Украина отвечает дронами и ограниченными запасами западных ракет большой дальности. Миссия по подавлению противовоздушной обороны врага, которую Израиль так эффективно выполнил против Ирана, оказалась недостижимой для обеих сторон. Но очевидно, что это возможно по крайней мере для хорошо оснащенных западных стран против российской обороны — и это вселяет страх в сердце путина.

путин и его советники теперь наверняка осознали, что их оборонные системы могут быть легко обезврежены, если украинцы — или другой противник, такой как НАТО, — будут иметь соответствующие средства.

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«Мы можем быть уверены, что путин и его генералы будут беспокоиться о своей личной безопасности. Всеобъемлющие разведывательные сети США и Израиля, которые мы видели в Иране и позволяющие им почти по желанию определять местонахождение и убивать ключевых лидеров и ученых-ядерщиков, наверняка испугали иерархию кремля, тем более что Украина, кажется, имеет подобное влияние внутри россии. Операция „Паутина“, в ходе которой часть стратегической авиации рф была уничтожена, свидетельствует об их эффективности», — констатируют авторы публикации.

Сейчас еще более очевидно, что Америка имеет полное преимущество над российскими силами, и если Трамп решит, он может нанести путину полное поражение на поле боя — или лично устранить его — передав Украине такое же оружие, как у Израиля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после ударов США Тегеран обратился к путину с письмом от верховного лидера Али Хаменеи.

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