Это лишь начало: Трамп заявил об уничтожении ядерных центров Ирана

На днях президент Дональд Трамп заявил, что атака США на три основных ядерных центра Ирана — Натанз, Исфахан и Фордо — привела к «уничтожению» его ключевых объектов по обогащению урана. Позже иранские СМИ признали, что часть объекта в Фордо была «атакована вражескими ударами», пишет издание The Guardian.

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Однако скрытый под горой и защищенный зенитными батареями завод по обогащению ядерного топлива в Фордо считался недосягаемым для израильских авиаударов. Выведение его из строя считается ключевым для предотвращения создания Ираном ядерного оружия после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило, что на этом объекте уран обогащался до 83,7% — близкого к 90%, необходимого для ядерного оружия.

Израиль обратился к Трампу с просьбой предоставить американские бомбы GBU-57, или Massive Ordnance Penetrator, весом 13 609 килограммов для разрушения бункеров, которые используют свой вес и чистую кинетическую силу, чтобы достичь глубоко спрятанных целей, а затем взрываются. Их может доставлять исключительно стелс-бомбардировщик B-2, который есть только в американском арсенале.

Бомба имеет обычную боеголовку и, как считается, способна проникнуть на глубину 60−90 метров под поверхностью перед взрывом, и они могут сбрасываться одна за другой, эффективно проникая все глубже и глубже с каждым последующим взрывом.

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Однако, пишет издание, учитывая укрепление объекта, вероятно, пройдет несколько дней, а то и больше, прежде чем станет известно о последствиях ударов по Фордо.

Иран утверждает, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели, а американские спецслужбы ранее оценивали, что Тегеран не ведет активной работы над созданием бомбы. Однако Трамп и израильские лидеры утверждают, что Иран может быстро собрать ядерное оружие, что делает его непосредственной угрозой.

Дипломаты, осведомленные о ситуации в Натанзе, описывают подземный завод по обогащению топлива как объект, расположенный примерно на трех этажах под землей. Долгое время шли споры о том, насколько серьезный ущерб могут нанести ему израильские авиаудары.

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На прошлой неделе Дональд Трамп сказал чиновникам, что США имеет смысл нанести удар по Ирану только в том случае, если «бункерная бомба» гарантированно уничтожит критически важный объект по обогащению урана в Фордо, по словам лиц, осведомленных о ходе обсуждений.

Некоторые представители оборонных ведомств частным образом предупредили, что использование обычных бомб, даже в составе более широкого пакета ударов из нескольких GBU-57, не проникнет достаточно глубоко под землю и нанесет ущерб лишь настолько, чтобы разрушить туннели и похоронить их под обломками.

Добавим, что парламент Ирана принял решение о закрытии Ормузского пролива — ключевой судоходной артерии, которая соединяет Персидский залив с Оманским и далее открытым океаном. Эксперты считают этот шаг самоубийством.

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