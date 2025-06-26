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Проигрышная ситуация: Меган Маркл и принц Гарри не комментируют скандал с крестным своей дочери

17:23 26 июня 2025
Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл, которые теряют друзей, оказались в «проигрышной ситуации» после того, как актер Дерек Диксон подал в суд на их друга Тайлера Перри. Перри является крестным отцом дочери Меган и Гарри, принцессы Лилибет, которой в начале этого месяца исполнилось четыре года.

Комментируя молчание Меган и Гарри, королевский эксперт Хилари Фордвич сказала журналистам: «Вместо того чтобы предложить свою непоколебимую поддержку, как это сделали бы хорошие друзья, которые даже жили в его доме, это молчание является четкой демонстрацией… полного отсутствия морального мужества».

Эксперт предупредила: «Их молчание, чтобы избежать втягивания в скандал, особенно учитывая их шаткое положение как в Голливуде, так и в королевских кругах, в долгосрочной перспективе будет выглядеть нехорошо», — пишет geo.tv.

Эксперты говорят: Гарри и Меган оказались в проигрышной ситуации. Сохранение дистанции в любом случае имеет обратный эффект.

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«Если Тайлера Перри оправдают, их отсутствие поддержки будет воспринято как предательство, что еще больше подорвет их репутацию среди друзей и потенциальных союзников. Если обвинения против Тайлера Перри будут доказаны, дистанцирование для защиты своего бренда все равно будет выглядеть оппортунистическим и неблагодарным», — замечают эксперты.

Напомним, недавно актер американского телешоу The Oval Дерек Диксон подал иск в суд, в котором обвинил продюсера Тайлера Перри в сексуальном насилии и домогательствах.

Ранее сообщалось, что экс-редактор известных журналов прокомментировала нерадостное будущее жены Гарри. Она считает, что Меган совершила все возможные ошибки.

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