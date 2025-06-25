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Общество и люди

Россияне нашли способ мобилизовать в свою армию украинцев с оккупированных территорий

20:09 25 июня 2025
Россияне нашли способ мобилизовать украинцев с оккупированных территорий - Фото: ЦПД

Россияне, ведущие полномасштабную войну против Украины, нашли новый источник человеческого ресурса для войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

«Госдума позволила служить в российской армии лицам без гражданства. Апатриды смогут заключать контракт с вооруженными силами россии для участия в войне против Украины. По данным фсб, в россии сейчас находится примерно 5 тыс. человек без гражданства, занятых преимущественно низкооплачиваемым трудом и являющихся потенциальными участниками войны, ведь они чаще всего не имеют родственников в россии и их проще „побуждать“ к подписанию контракта не только большими выплатами, но и шантажом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в госдуме открыто заявляют, что многие украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, но не получившие российский паспорт, власти рф считают «людями без гражданства».

«Новый закон может стать формальным основанием для мобилизации оккупированных украинцев в российскую армию. !! Несмотря на постоянные большие потери, кремль пытается избегать прямой мобилизации своих граждан, но не хочет останавливать войну. Потому и придумывает новые „серые схемы“ пополнения своих подразделений», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно ГУР обнародовало доказательства каннибализма среди оккупантов.

Фото: Центр противодействия дезинформации

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