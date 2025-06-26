Не назовите на себя беду: какие предметы не должны лежать на столе ночью

Наши предки веками замечали, к каким результатам может привести то или иное действие человека, и передавали знания об этом в виде советов, примет или предупреждений. И касалось это не только поведения в праздники, но и на каждый день.



Сегодня кто-то беспрекословно верит им, а кто-то считает это выдумкой, пишет украинское издание.

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Большая часть примет связана с тем, какие предметы могут находиться на столе ночью, не навлекая на семью беду. Так, эксперты считают, что стол никогда не должен оставаться пустым. На нем всегда должна быть скатерть. При этом она должна быть без дыр и всегда оставаться чистой.

Также на столе можно оставлять конфеты или мед. Если этих угощений нет, можно поставить сахарницу.

В то же время на столе ни в коем случае не должна лежать подушка, даже если это подушечка для игл. Считается, что подушка на столе может навлечь болезни на домочадцев.

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Расческе на столе тоже не место. Гребешки, которые долго остаются на столе, особенно на ночь, вызывают в дом ссоры и скандалы. Если человек живет один, этот предмет на столе будет препятствовать своему хозяину комфортно вливаться в общество. Она назовет на своего обладателя сплетни и насмешки.

Головные уборы категорически под запретом, поскольку они привлекают неудачи и даже смерть.

Также не стоит класть на стол ключи или замки. Они способствуют обрубке денежных потоков в доме. Ключи всегда должны лежать на своем месте.

Также навлечь в дом нищету может и пустая посуда на столе.

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Если вы оставляете на столе ножницы, важно, чтобы они были в закрытом состоянии. В противном случае человека ждут болезни и скандалы в доме.

Что касается ножей, то предки верили, что оставленный на столе нож может привлечь нечистую силу. Считалось, что ночью этим ножом может воспользоваться лукавый, чтобы навредить домочадцам. Особенно это касалось беременных женщин, поскольку верили, что нечистая сила может причинить вред будущему ребенку. Домовой, дух-хранитель дома, также мог разозлиться на оставленный нож, что приводило к ссорам и несчастьям в семье.

В то же время, нож также считался не только инструментом, но и оберегом. Он использовался в разных обрядах и ритуалах для защиты от злых духов и отрицательной энергии. Оставленный на столе нож терял свою силу и мог стать источником бед. Поэтому ножи хранили в специальных местах и относились к ним с большим уважением.

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Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, почему половник нельзя оставлять в кастрюле с супом.

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