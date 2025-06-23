«Свадьба» воды и огня: тайны Купальской ночи, традиции, символы и магия древнего праздника

В июне, после Троицы, приходит еще один из древнейших праздников нашего народа — Ивана Купала. По новоюлианскому календарю дата выпадает на 23−24 июня (а по григорианскому — с 6 на 7 июля). В чем заключаются купальские ритуалы, какую атрибутику имел старославянский праздник и как использовались отдельные элементы в обрядах, «ФАКТАМ» рассказала Нина Главацкая, этнограф, старший научный сотрудник отдела выставочной работы Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Происхождение и суть Ивана Купала

- Праздник Ивана Купала приурочен к летнему солнцестоянию — моменту, когда Солнце достигает наивысшей точки на небе, символизируя максимальную силу жизни, — уточняет Нина Главацкая. — Наши предки связывали с ним само существование, поэтому Солнце приобретало сакральное значение.

ВІДЕО ДНЯ

Изначально это был языческий праздник в честь Купайла — бога брака, рода, урожая. Впоследствии его совместили с христианским Рождеством Иоанна Крестителя, и возникло обрядовое действо с двойным названием — Иван Купала. Название может происходить как от имени божества, так и от слова «купаться», или же греческого «βαπτιστής» — погружатель, однго из имен Иоанна Крестителя.

Праздник Ивана Купала выпадает на дни летнего солнцестояния — 20 или 21 июня, в зависимости от того, високосный год или нет. Этот период считается границей: до него день растет, а после — постепенно уменьшается. Хотя обрядовая часть праздника имеет привязку к астрономическому явлению, фактическое празднование не совпадает с ним точно.

РЕКЛАМА

Традиционно Ивана Купала отмечают в ночь перед днем Иоанна Предтечи (того самого, что крестил Иисуса Христа в водах Иордана). В Украине после календарной реформы 2023 года праздник начали отмечать по обновленному стилю — в ночь с 23 на 24 июня. В этом году — уже во второй раз.

Христианская церковь установила празднование Рождества Иоанна Крестителя еще в IV веке н.э. В украинских источниках первое упоминание о Купальском празднике содержится в Волынской летописи за 1262 год — там речь идет о событиях «накануне Иванова дня на самые купалья». Также есть надпись «На Купалиѧ» на граффити № 78 в Софийском соборе Новгорода (конец XI — начало XII вв.), хотя и без конкретного контекста.

Праздник трех стихий — воды, огня и зелени

- С приходом христианства на наши земли языческие обряды адаптировались под новую религиозную традицию, но не исчезли — они трансформировались, закреплялись и приобретали локальные отличия, — продолжает этнограф. — Столетиями традиции менялись, а в начале XX века начали постепенно приходить в упадок. Лучше всего они сохранились на Полесье — одном из самых архаичных славянских регионов.

РЕКЛАМА

Сегодня купальские обряды существуют в основном в форме театрализованных мероприятий. Их магическое содержание практически утрачено, теперь они имеют преимущественно художественный характер. Впрочем, обрядность до сих пор основывается на языческих представлениях и направлена на обеспечение здоровья, создание счастливой семьи, сохранение урожая и благополучия.

Купальская обрядность сосредоточена вокруг трех стихий — воды, огня и растительности. Их сочетание символизирует рождение жизни. Огонь — мужское начало, вода — женское, а зелень — олицетворение достатка.

До нашего времени дошли основные купальские обряды и ритуальные действа. В частности, плетение девичьих венков и пускание их на воду; почитание купальского деревца Марены с вождением хороводов; разжигание костра и прыгание через огонь; ритуальное купание; сжигание соломенного чучела; совместный ужин громады.

Марену традиционно изготавливали девушки из большой ветки с тремя сучками: один был головой, а другие два — руками. Под купальские песни ветку украшали зеленью, бусами, лентами

РЕКЛАМА

Марена и Купала — обрядовые фигуры и молодежные забавы

- Ночь накануне Ивана Купала — прежде всего праздник молодежи и любви. Впрочем, к празднованию присоединялись все: и старые, и малые. Молодицы приносили на совместный ужин вареники или другие блюда, а после угощения начинались танцы. Часто женщины также помогали «наставлять» купальское деревце — Марену, а также присоединялись к разжиганию праздничного костра.

Место для празднования готовили заранее: убирали, устилали зеленью, украшали венками и цветами. Обряды проходили на возвышении или у водоема — реки, озера или пруда. Там устанавливали главных «действующих лиц» праздника — Купалу и Марену. Центральным символом был купальский огонь — олицетворение Солнца.

Марену изготавливали девушки в одной из хат: посреди помещения ставили большую ветку (ивовую, вишневую, реже — березовую, кленовую или сосновую) с тремя сучками — для головы и рук. Под купальские песни ее украшали венками, цветами, лентами, бусами. Парни пытались пробраться в хату и похитить Марену, девушки же их не пускали — между ними происходили шутливые «перепалки».

Впоследствии одну из девушек выбирали носительницей Марены — ей клали на голову венок, и она несла деревце за село и устанавливала на месте празднования. Девушки водили хороводы и пели вокруг нее. Парни тем временем изготавливали Купала — соломенную куклу в человеческий рост. Ее делали из тычины и перекладины, обматывали соломой, одевали в рубашку, штаны, широкополую шляпу, давали в руки кнут или палку, добавляли бороду и усы. После вождения хороводов вокруг Марены начинались игры и обряды у костра.

Девичьи венки и огонь очищения, испытания и гадания на судьбу

- После захода солнца девушки плели венки из цветов и трав как символ своей девичьей невинности, — продолжает Нина Главацкая. — В косы вплетали душистые травы — любисток, мяту, барвинок, канупер (пижму), васильки, руту, дерезу, резеду, живокость. Каждое растение имело значение: дереза — «чтобы парни липли», любисток — «для любви».

Девушка, потерявшая невинность, не плела венок и не участвовала в обрядовых действиях. Зато девушки украшали шапки и шляпы тех парней, к которым имели взаимные симпатии.

Главным обрядовым элементом был огонь. Его разжигали собранным в селе старым тряпьем, корзинами, поленьями — верилось, что вместе с этим сгорает «нечистая сила», а сам огонь считался оплодотворяющим.

Молодежь бралась за руки и перепрыгивала через костер, чтобы испытать силу чувств и загадать на судьбу

Парни, а затем и девушки, поодиночке или в парах, прыгали через костер. Это считалось актом очищения и укрепления здоровья. Особой честью было трижды перепрыгнуть пламя: высоко — на урожай, ловко — на силу, задел дрова — к неурядицам. Если парень и девушка перепрыгивали в паре, держась за руки — к будущей свадьбе.

Через огонь иногда проводили скот — на здоровье. А рубашка больного ребенка, сожженная в костре, должна была помочь в выздоровлении. Прыгали и женщины, и мужчины. А в некоторых селах в завершение в воду с холма запускали зажженное деревянное колесо — символ Солнца.

После хороводов парни «раздевали» Марену и бросали ветку в воду, а затем веселье переходило в обливание: сухим оставаться «не подобало». Вместе с Мареной топили и Купалу — предварительно поджигая его. По легенде, в эту ночь праздновали «свадьбу» воды и огня — двух стихий, символизирующих женское и мужское начала. В древности это означало начало брачного сезона. Частички деревца до сих пор хозяйки раскладывают по огороду — «на урожай».

В полночь девушки отправлялись гадать: пускали на воду венки с прикрепленными свечами. Их движение толковали как предсказание судьбы: ровное плавание — к замужеству, утопление — к одиночеству. Некоторые запускали парные веночки: если сходились — быть паре. Парни следили, узнавали свои венки и ловили их, а потом разыскивали девушку, чтобы поцеловать.

В темную купальскую ночь на поверхности воды под пение купальских песен плыли десятки венков с золотистыми огоньками свечей, предвещая девичью судьбу

Самые смелые шли искать волшебный цветок папоротника или тирлич-зелье — «траву любви», что открывает путь к сокровищам. Говорили: кто прикоснется — получит дар исцеления и колдовства.

В ночь Ивана Купала, по поверьям, пробуждаются духи: Лад — добрый хранитель рода, а также русалки, мавки, домовые и другие существа. Чтобы уберечься, хозяева обтыкали хаты полынью и осиновыми кольями, оставляли у ворот топор, а женщины окуривали двор прошлогодним зельем. Девушки прикрепляли к себе чеснок.

Верили, что в эту ночь растения и вода приобретают целебные свойства. 24 июня считали наилучшим для сбора лечебного зелья. На рассвете девушки несли воду из колодца — молча, чтобы никого не встретить, и умывались ею «на красоту». Мать готовила травяную купель для волос, а вся семья ходила босиком по росе. Женщины собирали росу с капустных листьев — ею лечили раны и глаза.

После обеда девушки шли за тирличем. Считалось, что на Купала растения наделены особой силой, потому что «их сеяли русалки». Даже в регионах, где праздник не отмечали, — например, на Буковине — травы собирали именно в этот день, известный как Ивана Зельника. Утром старшие женщины отправлялись в поле, соблюдая тишину, приговоры и молитвы — особенно ценили зелье, собранное «при росе» до восхода солнца. Собранные травы хранили до Спаса и Маковея, освящали в церкви.

Приметы Купальской ночи:

если накануне Купала день и закат солнца был ясным, то год будет добрым;

если вода в течение дня теплая, то еще будут идти дожди на хороший урожай;

яркое солнце на рассвете — к достатку в течение года;

купальские огни сразу вспыхивают — село обойдут болезни, а когда пламя гонится вверх — на высокий урожай;

чтобы был хороший урожай огурцов, нужно туда бросить кусочек деревца от Марены;

если в общественном колодце девушка первой наберет воды и посмотрит на себя — ее будут любить парни;

если девушка до восхода солнца накопает тирлича и помоет им волосы, то выйдет замуж за любимого;

если два веночка парно проплывут — к осуществлению мечты;

кто удачно перепрыгнет (очистится) трижды через купальский огонь, того ждет удача;

спокойно проведешь весь день — целый год будешь иметь добрых друзей;

если сделать купель из купальских цветов для младенца, то он будет здоровым, умным и его будут любить.

Напомним, как отмечают праздник Петра и Павла и что строго запрещается делать в этот день.

215

Читайте нас в Facebook