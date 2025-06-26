Часть пенсионеров имеет право на доплату в 800 грн ежемесячно: о ком идет речь

Согласно законодательству, некоторые группы украинских пенсионеров получают от государства дополнительные выплаты к своей заработанной пенсии. В частности, речь идет о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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В то же время, еще одна группа пенсионеров имеет право на доплату в размере около 800 грн ежемесячно. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины с ссылкой на закон № 1767-III «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

В законе говорится, что женщины, родившие пятерых детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, при наличии определенного страхового стажа могут выйти на заслуженный отдых досрочно. Также такой категории лиц предусмотрена специальная доплата к пенсии.

Ее размер составляет 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году показатель прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц не изменился и составляет 2361 грн. Размер ежемесячной надбавки равняется 826 грн.

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Также женщины, которые родили пятерых детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут воспользоваться досрочным уходом на пенсию при следующих условиях:

достижение 50 летнего возраста;

наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Кроме того, многодетные матери имеют право на дополнительные льготы, в частности, при облате жилищно-коммунальных услуг, образования.

Что необходимо для назначения пенсии и доплаты многодетным женщинам

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Для того чтобы оформить пенсию и надбавку, таким многодетным женщинам необходимо обратиться с заявлением Пенсионного фонда. Также нужно собрать следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

трудовая книжка, документы, где подтверждается приобретенный стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей.

Если в назначении доплаты Пенсионный фонд откажет, соответствующее решение можно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, что в Украине до конца июля продлены выплаты денег от ООН. Сумма ежемесячного пособия — разница между фактической пенсией (или социальной выплатой) и суммой 3250 грн. К примеру, если пенсия составляет 2800 грн, дополнительная выплата от ВПП ООН будет 450 грн.

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