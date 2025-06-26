«Убейте его»: Трамп объявил войну «Голосу Америки»

Президент США Дональд Трамп, который в ходе саммита НАТО в Гааге провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил о намерении полностью прекратить деятельность государственного вещателя «Голос Америки» (Voice of America), обвинив его в «радикальной левой пропаганде» и «антиамериканской риторике».

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«Почему республиканец хочет, чтобы рупор демократов, Голос Америки, продолжал существовать? Это полная левацкая катастрофа. Ни один республиканец не должен поддерживать его существование», — написал Трамп в соцсети Truth Social. В конце сообщения Трамп капслоком дописал: «Убейте его».

Кари Лейк, советница президента и куратор Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое присматривает за VOA, заявила в Конгрессе, что организация является «прогнившей насквозь» и должна быть ликвидирована. Более 600 сотрудников организации получили уведомление об увольнении, что фактически парализовало работу медиа. Кари Лейк сообщила, что после сокращений в штате останется менее 200 человек.

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Сейчас «Голос Америки» вещает только на четырех языках, а радиоэфиры сохранились только в Афганистане. Это резкое сокращение по сравнению с началом года, когда агентство транслировалось на 49 языках для более чем 360 миллионов человек по всему миру.

«Голос Америки» — один из главных инструментов международной информационной политики США, созданный в 1942 году для противодействия дезинформации в мире. Бывшие журналисты VOA уже подали судебные тяжбы, обвиняя администрацию Трампа в попытке уничтожить независимую журналистику.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о волне протестов недовольных политикой Трампа, прокатившейся США в день рождения президента США .

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