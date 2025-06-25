«Посмотрим»: о чем Зеленский и Трамп говорили на встрече на саммите НАТО (фото)

В Гааге завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает «Европейская правда».

Так, встреча двух лидеров длилась 45 минут, что было гораздо дольше, чем было предусмотрено программой. Общение с прессой, которое было запланировано, не состоялось.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленский в своих соцсетях назвал разговор «длительным и содержательным».

РЕКЛАМА

«Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю Соединенные Штаты. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — впоследствии», — сообщил президент.

Также Зеленский приветствовал Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке.

«Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией. С Президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских вооруженных производителей. Европа может помочь. Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга», — сообщил президент Украины.

РЕКЛАМА

Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Гааге, впервые признал, что владимир путин может начать войну против других стран, сообщает Clash Report.

«Возможно, у путина есть территориальные амбиции за пределами Украины», — сказал президент США.

По его мнению, Европа должна взять на себя больше ответственности за безопасность континента, чтобы предотвратить будущие катастрофы.

РЕКЛАМА

«Основным фокусом наших разговоров на саммите была необходимость того, чтобы другие члены НАТО взяли на себя груз обороны Европы, включающий финансовую нагрузку, как вы знаете, это было 2%, [а] мы довели его до 5%», — сказал Трамп, сообщает The Guardian.

Президент США также выразил уверенность в том, что ему удастся решить вопрос войны между Украиной и рф, пишет Sky News.

«Надеюсь, нам удастся это решить», — отметил лидер США.

Трамп добавил, что он «очень удивлен» путиным и считает, что президент россии «введен в заблуждение».

«Я знаю одно: он хотел бы договориться. Он хотел бы выйти из этой ситуации — для него это катастрофа», — заявил он.

Комментируя свою встречу с Зеленским 25 июня, президент США сказал, что просто хотел узнать, как у того дела.

«Мы не обсуждали прекращение огня. Я хотел только поинтересоваться его делами. У нас были тяжелые времена, но он был очень мил. Он не мог даже быть более милым, чем он был. Я был рад видеть его. Это была отличная встреча. Думаю, это отличное время, чтобы прекратить войну. Возможно, я поговорю с президентом путиным, чтобы прекратить войну… Это тяжелое сражение, которое он ведет. Но он успешен в нем», — сказал Трамп.

Также глава Белого дома высказался о предоставлении дополнительных Patriot Украине.

«Мы посмотрим, сможем ли мы предоставить Украине несколько Patriot», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», Украина получит от союзников помощь более чем на € 35 миллиардов.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

171

Читайте нас в Facebook