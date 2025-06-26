Работы-убийцы над нами: эксперт предупреждает о новой фазе войны — охоте дронов за людьми в городах

После серии массированных атак российских БПЛА по Украине волонтер и эксперт по аэроразведке Мария Берлинская предупредила о новой угрозе, которая может кардинально изменить характер войны уже в 2026 году. Речь идет о массовом применении россией автономных дронов-убийц, которые будут круглосуточно патрулировать украинские города в режиме постоянной охоты.

ВІДЕО ДНЯ

«Сейчас все боятся Шахедов и ракетных ударов. Но Шахеды и ракеты избивают по конкретным координатам. Есть нечто значительно более безопасное — тысячи дронов над городами в режиме постоянной охоты», — написала в соцсети Берлинская.

По ее словам, эта угроза касается не только прифронтовых регионов, но и относительно безопасных городов: Это то, что станет нашей реальностью уже в 2026 году. И касается не только Сум, Днепра или Харькова. Но и Львова и Черновцов".

Волонтер отмечает, что контрмеры существуют — автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные системы. Однако, по ее словам, «важно, чтобы власти, как центральные, так и местные, уже искали решения».

РЕКЛАМА

«Я понимаю, что это звучит как фантастический ужастик. Но это наша реальность, по моей оценке, уже в следующем году», — подчеркнула она.

Берлинская также предостерегает, что Украина уже проходила подобный сценарий, когда не была готова к новым типам угроз: «Как „готовились“ до этого к Шахедам, дронам на оптоволокне, КАБам… Да и вообще — к вторжению врага».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что россия в разы увеличивает производство дронов и применяют новую тактику ударов БПЛА.

РЕКЛАМА

341

Читайте нас в Facebook