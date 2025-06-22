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Российские войска теперь имеют технологическое преимущество: СМИ о новой тактике ударов дронами
Недавно Киев пережил ужасную ночь, отмеченную одним из самых жестоких нападений с начала войны. Массовая российская атака, во время которой пустили в действие 440 дронов и 32 ракеты, повлекла в столице гибель 28 человек и ранения более 140. Все жертвы являются гражданскими, несмотря на заявление кремля о достижении «военных целей». Крылатая ракета, нанесшая наибольший ущерб, попала в жилой дом в Соломенском районе, уничтожив 35 квартир и разрушив часть здания, оставив десятки семей без крова.
Это беспрецедентное по масштабам нападение подчеркивает постоянную уязвимость украинской столицы перед российскими ударами, а также настоятельную необходимость страны усилить свою противовоздушную оборону. В течение нескольких недель наблюдается рост ударов по гражданской инфраструктуре. По мнению многих наблюдателей, хотя с начала войны рф регулярно наносит удары по невоенным объектам, но интенсивность и частота этих атак достигли нового уровня.
Эксперты подчеркивают, что украинские чиновники вынуждены были сосредоточить свои системы радиоэлектронной борьбы на защите военной инфраструктуры, оставив жилые районы более уязвимыми для атак дронов и ракет. Кроме того, Украина сталкивается со все большим дефицитом боеприпасов для своей ПВО, что является прямым следствием сокращения поставок с Запада.
Эта ситуация беспокоит население, о чем свидетельствует сообщение музыканта Ярмака, занимающегося сейчас противовоздушной обороной. «К сожалению, это только начало. Если есть возможность, переезжайте жить в сельскую местность, к своим родственникам подальше от критической инфраструктуры», — предупредил он в социальных сетях.
В военном плане Украина находится во все более затруднительном положении. Ее главный союзник США призывает Киев начать мирные переговоры с россией, в то время как москва усиливает воздушные атаки и продвигается на земли, в частности, на Донбассе и на севере страны, пишет издание Le Point.
Российские войска теперь имеют технологическое преимущество благодаря использованию беспилотников FPV нового поколения, способных летать на большие расстояния и избегать систем радиоэлектронного подавления. Новые дроны с оптоволоконной технологией — они недорогие, трудно обнаруживаются и их невозможно заглушить — истощают запасы боеприпасов Украины и усложняют задачи солдат, которые вынуждены дольше удерживать свои позиции, чтобы избежать рискованных перемещений.
Ранее эксперты объяснили, какое оружие может изменить ход войны в Украине.355
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