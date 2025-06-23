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Украина

Смогут использовать до 800 «Шахедов»: рф в разы увеличивает производство дронов

19:44 23 июня 2025
сбитый Шахед

россия продолжает развертывать модернизированные беспилотники «Шахед», расширять производство БПЛА и внедрять инновации в тактике ударов на большие расстояния. Специалист в области радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил СМИ, что, по его оценкам, рф увеличила свои производственные мощности «Шахедов» в семь раз.

Он отметил, что россия пытается уменьшить свою зависимость от Ирана, производя модернизированные беспилотники преимущественно из компонентов российского и китайского производства. И добавил, что рф оснащает новые модели «Шахедов» антеннами, которые более устойчивы к помехам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам специалиста, враг готовится построить еще один завод по производству «Шахедов» в неопределенном месте, и прогнозирует, что российские ударные пакеты могут в скором времени включать до 800 «Шахедов» по сравнению с 300−400, которые россия обычно запускает во время ночных ударов по Украине.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), россия расширяет свои возможности по производству беспилотников большой дальности.

Министерство обороны рф заявило, что их войска все чаще используют беспилотники «Герань-2» для ударов вдоль линии фронта. Это свидетельствует об отходе от предыдущей схемы использования российскими войсками дальнобойных беспилотников «Шахед» и «Герань» против тыла и глубокого тыла Украины.

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Один из милблогеров отметил, что российские войска используют беспилотники «Герань-2» для поражения целей в пяти-семи километрах от линии фронта, которые оккупанты использовали для ударов планирующими бомбами или ракетами.

Увеличение использования российскими войсками «Шахедов» для ударов по украинским городам и позициям на передовой и в ближнем тылу является еще одним показателем усиленных возможностей россии по производству беспилотников.

Напомним, Северная Корея хочет направить в россию до 25 тысяч рабочих для изготовления беспилотников.

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