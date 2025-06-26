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В семье экс-капитана сборной Украины родилась дочь (фото, видео)
Экс-капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, объявивший о прекращении выступлений за национальную команду, второй раз стал отцом.
Жена 28-летнего спортсмена Анна родила ему дочь, которую счастливые родители назвали Машей. Рост малышки, появившейся на свет 25 июня, — 55 см, вес — 3,945 кг. О пополнении в семье супруги сообщили в Facebook.
Кстати, у Олега Плотницкого уже растет 3-летний сын Святослав, вместе с которым волейболист отметил в мае историческую победу в Лиге чемпионов.
January 13, 2025
Напомним, что украинец выступает за «Перуджу» в составе которой он также выиграл чемпионат Италии, Кубок страны, национальный Суперкубок (трижды) и клубный чемпионат мира. За время выступлений за сборную Украины в 2017—2023 годах волейболист выиграл Золотую евролигу и дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2022.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста сборной Украины родился сын.
Фото Facebook196
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