Простой трюк для идеальной очистки яиц: вы точно о нем не знали

Многие из нас регулярно едят яйца - они полезны, вкусны и быстро готовятся. Однако чистка вареных яиц часто может быть неприятной, особенно когда скорлупа прилипает к белку. К счастью, существует простой домашний метод, который решает эту проблему — всего одно небольшое добавление в кипяток кусочка лимона.

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Кислота, содержащаяся в нем, влияет на структуру скорлупы, делая ее почти отдельной от белка после варки.

Для еще лучшего эффекта стоит полить яйца холодной водой после варки. Еще лучше — осторожно расколите скорлупу и оставьте яйца в воде на минуту. Вода попадет под треснувшую скорлупу и значительно облегчит ее отделение, пишет Kobieta.

Помимо проблемы с чисткой, приготовление яиц может принести еще одну проблему — растрескивание скорлупы. Чаще всего это происходит, когда холодные яйца из холодильника бросают непосредственно в кипящую воду. Термический шок приводит к разрыву и трещинам скорлупы. В результате яйцо вытекает в воду, и мы тратим время и ингредиенты.

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Как этого избежать? Просто заранее выньте яйца из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры. Или же можно положить их в кастрюлю с холодной водой и только потом включить газ — яйца будут нагреваться постепенно, что минимизирует риск растрескивания.

Еще один хороший трюк — добавить в воду чайную ложку соли, несколько капель лимонного сока или немного уксуса. Эти ингредиенты укрепляют скорлупу и помогают сохранить яйца целыми.

Напомним о результатах исследования — сколько яиц можно съедать в день и как они влияют на наше здоровье.

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