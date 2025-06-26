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Футбольный талант умер в 18 лет во время операции на колене: отец парня назвал виновника трагедии (фото)
Клуб второго дивизиона чемпионата Аргентины «Сан-Тельмо» сообщил о смерти 18-летнего футбольного таланта, полузащитника Камило Нуина. Ранее в Бельгии вратарь парировал пенальти и умер на глазах у младшего брата.
«С глубокой грустью мы прощаемся с Камило Нуином, который умер утром. Мы находимся рядом с его семьей, друзьями и близкими в это тяжелое время. Твой след останется в нашем клубе. Покойся с миром», — написала пресс-служба клуба.
По информации аргентинской прессы, накануне врачи одной из клиник Буэнос-Айреса проводили операцию на колене игрока. Процедура предполагала лечение мениска и крестообразных связок. Детальные обстоятельства трагедии изучает полиция. Известно, что футболист не пережил эту операцию.
«Это была плановая процедура, ее проводил хирург, которому Камило доверял, — рассказал отец парня изданию Telenoche. - Мы проснулись в прекрасном настроении, по дороге говорили о матчах клубного чемпионата мира и смеялись в машине. Он вошел в операционную, и примерно через час мне сказали, что все осложнилось, что его реанимируют. Вскоре вышел другой человек и сказал, что мой сын умер. Я впал в оцепенение…
Уже позже хирург рассказал мне, что в разгар операции, его попросили остановиться, поскольку у моего сына произошла остановка сердца.
Ходят слухи, что это была ошибка анестезиолога или человека, который делал анестезию. Я не могу подтвердить это до вскрытия. В любом случае, пойду до самого конца, чтобы выяснить, что произошло. Я думаю, это была халатность".
Сообщается, что Камило Нуин присоединился к «Сан-Тельмо» в 2022 году, до этого играя в академиях знаменитых аргентинских клубов — «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский футболист внезапно умер в 23 года в Чехии.
Фото ФК «Сан-Тельмо»402
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