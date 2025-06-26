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Среди пассажиров были дети: в Румынии опрокинулся автобус с 55 украинцами
В среду, 25 июня, в Румынии в ДТП попал автобус с украинцами. Авария произошла на трассе DN22, на выезде из румынской деревни Тариверде.
В автобусе находились 55 украинцев, в том числе дети, передает Ziua de Constanta.
Сообщение об аварии поступило в 18:45 по киевскому времени.
По предварительным данным румынской полиции, водитель транспорта не справился с управлением и автобус опрокинулся.
К счастью, обошлось без жертв. В результате аварии несколько человек получили легкие ранения.
На месте происшествия работали несколько спасательных бригад.
Напомним, в апреле в Австрии в ДТП возле Вены в ДТП погибли четыре украинки.6
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