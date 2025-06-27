В НАТО предупредили о «трудном лете» для Украины

Представители НАТО прогнозируют, что этим летом рф продолжит медленно продвигаться в Украине, несмотря на большие потери. Поэтому ситуация остается тяжелой, и ни у одной из сторон не видно признаков прорыва.



«Реальная ситуация на поле боя сложная. Украина продолжает демонстрировать мощный инновационный дух… но нас ждет напряженное и сложное лето», — заявил журналистам на саммите НАТО высокопоставленный представитель Альянса на условиях анонимности, пишет defenseone.com.

ВІДЕО ДНЯ

россия продолжает «постепенно продвигаться» в Сумской области и, кажется, создает буферную зону вокруг территории вторжения Украины в Курскую область, сказал чиновник. Российские войска также ужесточают операции под Запорожьем, добавил представитель Альянса.

Однако он не прогнозировал существенных изменений на фронте. Несмотря на давление по всему фронту, рф не хватает резервов, чтобы воспользоваться каким-либо прорывом. По словам чиновника, в этом году потери российских войск составляют около 1300 в день, у россии сейчас более миллиона погибших и раненых солдат.

И хотя военный сектор страны работает на полную мощность, российские чиновники предупредили, что экономика страны может оказаться на грани рецессии. По словам чиновника НАТО, страна функционирует в условиях «очень напряженного» гражданского населения.

РЕКЛАМА

«Промышленные мощности работают на максимуме, но есть недостаток рабочей силы, значительный дефицит бюджета, частично финансируемый за счет национального фонда социального обеспечения, но он начинает иссякать. Фактически суверенный фонд благосостояния сократился со 150 миллиардов долларов до 37 миллиардов долларов», — отметил он.

Однако россия все еще сможет финансировать войну по крайней мере до 2027 года, прогнозирует чиновник: «По сути, кремль идет на компромиссы относительно долгосрочного экономического здоровья россии ради краткосрочного финансирования этой войны».

В то же время надежды на дипломатическое решение вопроса войны остаются призрачными. Чиновник отметил, что НАТО продолжает сомневаться в том, что россия заинтересована в реальных переговорах о прекращении огня.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что рф готовится к войне на истощение, а Украина — к переходу в наступление.

217

Читайте нас в Facebook