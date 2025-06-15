Могут превратить жизнь местных жителей в ад: эксперты о наступлении на Сумщину

Российские войска бомбят украинские города и продвигаются дальше вглубь территории Украины в ходе летнего наступления. Бои продолжаются по линии фронта, включая восточную Донецкую область, которая, по мнению аналитиков, является главным объектом усилий москвы. Российские чиновники также заявляют, что их войска вошли в Днепропетровскую область — утверждение, которое власти в Киеве отрицают, пишет издание Washington Post.

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Российское наступление «не так успешно, мягко говоря», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild. Президент путин «чувствует, что его экономика сейчас страдает, однако он хочет выиграть время перед введением жестких санкций, потому что может продержаться некоторое время».

Но боевые действия особенно активизировались на Сумщине. Российские атаки усилились на столицу региона, которая всего в нескольких десятках километров от российской границы. По словам местных чиновников, против города были применены баллистические ракеты, планирующие бомбы, дроны и системы залпового огня.

Российские войска продвинулись на расстояние около 19 километров от Сум в ближайшей точке, сообщил The Washington Post Игорь Шаповал, глава Красного Креста Сумской области.

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«Ситуация сложная, но не критическая, — написал Шаповал в текстовом сообщении. — Нет распространенного страха, но есть беспокойство, особенно среди детей».

В войне между россией и Украиной близость имеет решающее значение. Чем ближе к городу российские войска, тем больше оружия они могут применить против него, что делает жизнь гражданского населения все более невыносимой.

Общинам, расположенным вблизи зоны боевых действий, которые постоянно подвергаются атакам, приказывают эвакуироваться. По словам Шаповала, ежедневно около 100−150 человек переезжают в более безопасные районы из общин, расположенных вокруг Сум.

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Олег Стрелка, представитель службы по чрезвычайным ситуациям в регионе, сказал, что эти эвакуации стали значительно сложнее, поскольку россияне бомбят эти общины круглосуточно.

По его словам, есть опасения, что если российские войска приблизятся к Сумам, они начнут охотиться на местное население с помощью дронов, как это было в Херсоне. Городские власти не дали приказа об эвакуации Сум. Однако местные жители говорят, что на улицах заметно меньше людей, особенно детей.

По словам украинских солдат, воюющих в этом регионе, российские войска приближаются к ключевому логистическому городу Юнаковка, что в 19 километрах от Сум, где идут ожесточенные бои.

«Ситуация очень напряженная, — сказал Касте, командир взвода, воюющий в этом районе. — Мои друзья, которые держат эту линию, говорят, что враг иногда проводит волну за волной самоубийственных атак, вероятно, чтобы просто обессилить нашу оборону».

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Аналитики и украинские чиновники настаивают, что боевые действия вблизи Днепропетровщины и Сумской области являются отвлекающим маневром.

«На мой взгляд, направление Сумы является вспомогательной осью для россиян, — сказал Конрад Музыка, директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan. — Их центр внимания остается на Донбассе, а операции вблизи Сум должны заставить Украину растянуть свои и без того ограниченные ресурсы».

Музыка сказал, что не верит в то, что российские войска намерены захватить город Сумы.

«С самого начала войны российские войска постоянно пытаются захватить большие населенные пункты, — сказал он. — Более вероятно, что их цель — оказывать давление на украинские войска и гражданское население, проводя атаки на город, причиняя разрушения и психологическое давление».

Однако даже если украинские войска удержат Сумы, результатом может стать опустошенный, разрушенный город и возможный гуманитарный кризис.

«Они могут превратить жизнь местных жителей в ад и разрушить экономику, — сказал европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса. — Они могут причинить огромные страдания. Они мастера в создании страданий. Они не умеют создавать ничего другого».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга сообщил, что на Сумщине ВСУ удалось стабилизировать ситуацию. В Харьковской и Луганщине продолжаются бои без потери позиций.

Ранее эксперт объяснил, как за три года изменилась ситуация вокруг Одессы и возможно ли наступление врага на этот город.

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