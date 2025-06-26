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- 17:21 Оказался бизнес-партнером подсанкционного в США олигарха: что еще известно о владельце нового казино в «Премьер-Паласе»
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Оказался бизнес-партнером подсанкционного в США олигарха: что еще известно о владельце нового казино в «Премьер-Паласе»
В «Премьер-Палас», что в центре Киева, зарегистрировано новое казино. Оно зарегистрировано на гражданина Болгарии Георгия Папазки. Он является бизнес-партнером болгарского олигарха Васила Божкова, против которого правительство США в 2021 году ввело санкции, пишет «Телеграф» со ссылкой на болгарские СМИ.
«Согласно их данным, после введения санкций именно Папазки получил часть активов Божкова, которые официально были переоформлены на связанные с ним компании», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что семья Папазки контролирует один из крупнейших онлайн-гемблинг-сервисов Болгарии — Winbet. Также с ней связывают другого оператора ставок — Inbet.
«Папазки является бенефициаром болгарской компании GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD, которая зарегистрировала в Украине казино ООО „ГПП ПРЕМЬЕР ПАЛАС“. Эта компания, а также ООО „Нико5“, зарегистрированы в начале 2025 года по адресу киевского отеля „Премьер-Палас“ (бульвар Тараса Шевченко, 5−7/29). По состоянию на июнь ни одна из них не имеет лицензии на организацию азартных игр в Украине», — говорится в материале.
Как пишут СМИ, ООО «Нико5» принадлежит другой болгарской компании — VOSTOTECH.
«Ее бенефициаром является гражданин Болгарии Михайло Севдиев, который также является бизнес-партнером Папазки в сфере поставок игорного оборудования (через компанию Pate Play Ltd)», — говорится в материале.
Отель «Премьер-Палас», по данным СБУ, входит в группу VS Energy, которую контролируют граждане рф Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. В 2022 году против этой группы были введены санкции СНБО, ее украинские активы — арестованы.56
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