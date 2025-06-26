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Большинство освобожденных находились в неволе более трех лет: состоялся очередной этап обмена пленными
В четверг, 26 июня, состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и рф. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
«Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению президента Украины возвращена на Родину группа защитников, в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем» , — говорится в сообщении.
Из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в том числе представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШУ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
Подавляющее большинство уволенных содержалось в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.
Самому младшему защитнику — 24 года, и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21 года, отметили в ГУР. Старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину — 62 года.
Также удалось освободить из неволи охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.
По информации разведки, среди освобожденных сегодня защитников есть офицеры. В общем, домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.
«Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе», — добавили в ГУР.
Напомним, 20,19,14,12,10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, считавшиеся пропавшими без вести.
Также между Украиной и рф постоянно ведутся переговоры о возвращении тел погибших воинов. Глава МВД Игорь Клименко ранее заявил, что россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел. Кроме того, вместе с телами украинских защитников россияне передают тела и остатки тел российских солдат.56
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