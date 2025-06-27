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Ночью враг атаковал Украину ракетами и дронами: больше всего досталось Запорожью (фото, видео)
В ночь на 27 июня Украина вновь находилась под массированной атакой российских дронов и ракет. По данным командования Воздушных сил, россияне атаковали Украину 371 средством воздушного нападения, в том числе, было запущено 363 ударных БпЛА, 2 ракеты «Кинжал» и 6 «Калибров».
Силами ПВО было обезврежено 365 средств воздушного нападения противника. В частности, сбиты 211 вражеских БпЛА типа Shahed и 6 крылатых ракет «Калибр».
Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых на 8 локациях. Основное направление удара — город Староконстантинов в Хмельницкой области.
Армия рф нанесла не менее 6 ударов БпЛА по Запорожью. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива, сообщил глава ОВА Иван Федоров. В результате атаки произошли пожары, без пострадавших.
Всего за сутки кафиры нанесли 333 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 45 сообщений о разрушении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Беспокойно было и на Днепропетровщине. Продолжались атаки на Никопольщину. Агрессор бил по райцентру, Покровской и Марганецкой общинам FPV-дронами, отметил руководитель области Сергей Лысак.
По его словам, пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь. Повреждены амбулатория, админздание, 3 многоквартирных дома, магазин, рынок, авто, линия электропередач.
В Полтавской области тоже работала ПВО. Зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА в Кременчугском районе. Повреждены транспортные средства и помещения одного из продовольственных супермаркетов. Информация о пострадавших не поступала, сообщил руководитель ОВА Владимир Когут.
В небе над Черкащиной обезврежены 19 российских БПЛА. В Звенигородском районе в результате падения обломков повреждены окна в трех домах и хозяйственной постройке. Также линию электропередач. Аварийная бригада уже работает, отметил руководитель области Игорь Табурец.
Всю ночь в Хмельницкой области раздавались взрывы, были они и под утро. Воздушная тревога в Хмельницкой области объявлялась дважды: с 01:00 до 05:52 и с 07:11 до 07:34.
По данным Воздушных сил, регион атаковали «Кинжалы» и беспилотники. Мониторинговые каналы сообщали о налете на аэродром в Староконстантинове.
В Киевской области тоже есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина в 1963 году. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте, сообщил глава области Калашник.
Последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области. В Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому. В Белоцерковском районе повреждены помещения шиномонтажа и пять автомобилей.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
На фронте за минувшие сутки произошло 139 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
Напомним, в ночь на 26 июня противник атаковал Украину 41 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Противовоздушной обороной было обезврежено 24 вражеских БпЛА типа Shahed на востоке, юге и севере страны. 8 — сбиты огневыми средствами поражения, 16 — локационно утрачены/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях.244
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