Оккупанты ночью нанесли сотни ударов по мирным населенным пунктам: разрушены дома и объекты инфраструктуры

Россияне продолжают обстреливать Украину. Ночь на 26 июня снова оказалась беспокойной для украинцев: воздушную тревогу объявляли несколько раз в разных регионах. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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«В ночь на 26 июня (с 22.00 25 июня) противник атаковал 41-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, Гвардейское — ВОТ Крыма. Основное направление удара — прифронтовые. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежены 24 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 8 — сбиты огневыми средствами поражения, 16 — локационно утрачены/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях», — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, за сутки оккупанты нанесли 430 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

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«Враг нанес 5 авиационных ударов по Приморскому, Гуляйполю, Щербакам и Малым Щербакам. 276 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Марьевку, Приморское, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малу Токмачку и Чаривное. 136 артобстрелов пришлись по территории Степногорска, Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного. Поступило 20 сообщений о разрушении домов, квартир и объектов инфраструктуры», — сообщил он.

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, с вечера враг не прекращал атаку на Никопольщину. Бил по ней из тяжелой артиллерии, направлял fpv-дроны и сбрасывал боеприпасы из БПЛА.

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«Досталось райцентру, Покровской, Мировской и Марганецкой громадам. Огнем охватило кафе. Изуродованы инфраструктура, предприятие, 3 частных дома, 2 хозяйственные сооружения, авто. Громко было также в Днепровском районе. Там разрушения есть на территории одной из зон отдыха. Повсюду обошлось без пострадавших. Около полуночи защитники неба уничтожили над областью 2 вражеских беспилотника. ! К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. Сейчас их 20. С погибшими в городе Самар — 22», — сообщил он.

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Воздушная тревога объявлялась в Сумской, Харьковской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

В то же время в течение суток продолжались бои на линии фронта, в которых враг понес многочисленные потери. Так, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что армия россии потеряла еще более тысячи своих военных, 107 БПЛА и 48 артиллерийских систем.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в «Укрзалізниці» объяснили, почему не останавливают поезда во время воздушных тревог.

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