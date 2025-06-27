В каких случаях потребитель имеет право потребовать перерасчета стоимости предоставленных коммунальных услуг

Эксперты считают, что украинская система начисления коммунальных услуг неэффективна и направлена исключительно на увеличение платежей потребителям.

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Но есть ряд факторов, которые могут давать право потребителю потребовать перерасчета стоимости предоставленных услуг, пишет «На пенсии».

Речь идет о:

- понижении температуры теплоносителя и горячей воды, несоответствия их давлению на входе в дом;

- снижении температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);

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- перерыве в предоставлении услуг из-за превышения сроков проведения аварийно-восстановительных работ исполнителем;

- несоответствии состава и качества воды государственным санитарным нормам и правилам;

- нарушении графика вывоза бытовых отходов, несоблюдении требований по обращению с бытовыми отходами.

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Потребитель коммунальных услуг может самостоятельно инициировать перерасчет. Для этого нужно составить акт-претензию. Если акт поступил от потребителя многоквартирного дома, то перерасчет производится для всех потребителей, проживающих в этом доме и получивших услугу несоответствующего качества.

В случаях, когда потребитель услуги имеет долг по оплате, то перерасчет или штраф могут быть осуществлены как зачисление погашения задолженности. Если долга нет, то зачисление производится в счет оплаты будущих платежей.

Между тем поставщик коммунальной услуги обязан самостоятельно осуществить перерасчет в течение одного месяца после расчетного периода. В ряде случаев также может быть предусмотрен штраф, который исполнитель должен уплатить потребителю.

Раньше мы рассказывали, как не переплатить коммунальные услуги.

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