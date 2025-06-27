- 27.06 22:28 Золотое правило голливудских звезд в покупке одежды: все дело в доверии
- 27.06 22:02 Мятная соль — деликатесная добавка для многих блюд: готовится просто
- 27.06 21:31 «Просили не фотографировать»: Майли Сайрус ответила на критику из-за отношения к ее фанату
- 27.06 21:02 Пейте эти напитки в жару и будете чувствовать себя гораздо лучше
- 27.06 20:35 Всегда интересовался электроникой: в бою на Донетчине погиб оператор БпЛА с Закарпатья
- 27.06 20:10 Оскандалившемуся вице-премеру Чернышову выбрали меру пресечения
- 27.06 20:08 Вкусные креветки со специями: по этому рецепту они у вас точно получатся
- 27.06 19:53 Дантес дебютировал в кино. Эротическом
- 27.06 19:47 В телефоне убийцы Фарион был и мой профайл: мэр Филатов опубликовал обращение к министру МВД и требует пояснений
- 27.06 19:45 Конец российскому превосходству? В Украине разрабатывают собственное дальнобойное вооружение
- 27.06 19:19 В Черное море проник ядовитый тропический хищник: экологи предупреждают украинцев об опасности и просят об услуге
- 27.06 19:01 Весам — «Король денариев» и испытание, Стрельцам — «Пятерка кубков» и шанс начать с нуля: Таро-прогноз на 28 июня
В каких случаях потребитель имеет право потребовать перерасчета стоимости предоставленных коммунальных услуг
Эксперты считают, что украинская система начисления коммунальных услуг неэффективна и направлена исключительно на увеличение платежей потребителям.
Но есть ряд факторов, которые могут давать право потребителю потребовать перерасчета стоимости предоставленных услуг, пишет «На пенсии».
Речь идет о:
- понижении температуры теплоносителя и горячей воды, несоответствия их давлению на входе в дом;
- снижении температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);
- перерыве в предоставлении услуг из-за превышения сроков проведения аварийно-восстановительных работ исполнителем;
- несоответствии состава и качества воды государственным санитарным нормам и правилам;
- нарушении графика вывоза бытовых отходов, несоблюдении требований по обращению с бытовыми отходами.
Потребитель коммунальных услуг может самостоятельно инициировать перерасчет. Для этого нужно составить акт-претензию. Если акт поступил от потребителя многоквартирного дома, то перерасчет производится для всех потребителей, проживающих в этом доме и получивших услугу несоответствующего качества.
В случаях, когда потребитель услуги имеет долг по оплате, то перерасчет или штраф могут быть осуществлены как зачисление погашения задолженности. Если долга нет, то зачисление производится в счет оплаты будущих платежей.
Между тем поставщик коммунальной услуги обязан самостоятельно осуществить перерасчет в течение одного месяца после расчетного периода. В ряде случаев также может быть предусмотрен штраф, который исполнитель должен уплатить потребителю.
Раньше мы рассказывали, как не переплатить коммунальные услуги.90
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
«Пацаны, не бойтесь!»: украв у немцев идею пленочного фотоаппарата Leica, чекисты посадили на производство контрафакта малолетних преступников со всей Украины