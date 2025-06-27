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Происшествия

Мать просто наблюдала, ка ребенок умирал: одесская полиция обнародовала подробности истории с трупом годовалого малыша в морозилке

12:02 27 июня 2025
Полицейские задержали супругов, фото полиции

Полицейские рассказали об обстоятельствах смерти малолетнего мальчика, тело которого было обнаружено в морозилке в январе текущего года в Одессе.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что женщина плохо ухаживала за сыном. В результате он получил термические ожоги нескольких участков тела.

18-летняя мать и ее 44-летний сожитель, более 12 лет проведший за решеткой за имущественные преступления, наблюдали как мальчик терял сознание, у него было нарушение дыхания. Но ни мать, ни ее сожитель за помощью к врачам не обратились. Это привело к трагическим последствиям — мальчик скончался.

«По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка находилась в причинной связи с ожоговой болезнью, возникшей на фоне ожогов тела и осложнившейся развитием жировой эмболии «, — говорится в сообщении полиции.

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Чтобы скрыть факт смерти малыша, сожитель матери обмотал его тело в пленку, спрятал в сумку, а затем положил в морозильную камеру, где он пролежал около двух недель, пока не был обнаружен полицейскими.

Следователи выдвинули фигурантам обвинения по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства.

Кроме этого, женщине сообщено о подозрении еще и по ст. 166 УК — злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, а мужчине — по ч. 1 ст. 297 УК — надругальство над телом умершего.

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Согласно действующему законодательству, за совершенное гражданским супругам грозит до восьми лет лишения свободы.

Двухлетняя девочка, которая также воспитывалась в этой семье, находится в детском заведении.

Также отдельное дело полицейские завели в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных осуществлять защиту прав и интересов детей, не выполнивших свои служебные обязанности по охране жизни и здоровью несовершеннолетних. Расследование по этому факту продолжается.

Раньше мы рассказывали об еще одном ужасном случае в Одессе — смерти семилетней девочки от рук соседа.

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