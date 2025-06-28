В тот день пулемет Сергея несколько раз падал с лафета — плохая примета: жена защитника из Запорожья о том, почему он достоин звания Героя Украины

Сергею Плешанову 17 июня исполнилось бы 33 года. Впервые без праздничного торта, улыбок и объятий. На кладбище, с цветами и слезами… В гражданской жизни Сергей работал водителем и мастером строительного производства. Вместе с женой воспитывал дочь Софийку. Лучший муж и самый добрый папа в мире — вспоминают его самые родные. После полномасштабного вторжения Сергей взял в руки оружие и пошел защищать родную Запорожскую область. Боец 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады «Кара-Даг» Сергей Плешанов погиб в августе прошлого года. Он получил смертельное ранение вблизи Селидово, когда закрыл собой побратимов от вражеского FPV-дрона.

«Смерть друга настолько поразила Сергея, что он решил встать на защиту Украины»

— Сергей вырос в селе Ильино Бердянского района. С детства любил животных, рыбалку, поле, футбол… Всегда улыбчивый, готовый прийти на помощь. Это взрослые называли его Сергеем, а для друзей, ровесников он был просто «Плехой», — рассказала «ФАКТАМ» жена героя Виктория Плешанова. — Жизнь научила его не пасовать перед трудностями и всего добиваться своим трудом. Помогал родителям по хозяйству, любил с папой работать с техникой. С 12 лет муж работал на отцовской технике: пахал землю, сеял зерно и выполнял другие сельхозработы. Сергей получил специальность «каменщик-штукатур, монтажник гипсокартонных конструкций».

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Сергей Плешанов погиб в августе 2024 года

— Как вы познакомились с будущим мужем?

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— Знала его с детства, потому что жила в соседнем селе Нельговка. Общие походы, туристические сборы, общий отдых, поэтому к моменту окончания школы мы уже планировали совместное будущее. Сергей после получения диплома проходил срочную службу в инженерных войсках в городе Каменец-Подольский. В свое время был даже награжден Нагрудным знаком части. С 2013 года мы жили в гражданском браке — сначала в Бердянске, а потом перебрались в Запорожье. Сергей работал водителем и мастером строительного производства.

— Знаю, что муж рвался на войну еще в 2014 году. Расскажите об этом.

— Это правда. Ему было очень больно, что при выходе из Иловайского котла погиб его лучший товарищ Виталий Ильин. Позднее в честь героя село Панфиловка было переименовано в Ильино. Смерть друга настолько поразила Сергея, что он решил встать на защиту Украины. Но я была на последнем сроке беременности, поэтому по моим настойчивым просьбам муж остался дома. Знаете, похоже на мистику, но Сергей погиб без двух дней через 10 лет после гибели Виталия… 17 сентября 2014 года у нас родилась доченька Софийка. Муж присутствовал при родах, именно ему передали новорожденную на руки. Он очень хотел доченьку, и она родилась похожей на папу и внешне, и характером.

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Сергей и Виктория Плешановы

— Как Сергей попал на фронт?

— После начала полномасштабного вторжения он сказал, что идет защищать нас. 24 февраля 2022 года вместе с коллегой по работе Анатолием прибыли в военкомат Запорожья, прошли медкомиссию и были мобилизованы в Силы обороны Украины. Воевать мужу довелось в 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка «Хортица». Сергей служил на должности снайпера. Поскольку в бригаду был зачислен одним из последних, то и позывной получил — «Новый». Подразделения бригады вели боевые действия на Запорожском направлении. Когда была возможность, любимый звонил родным. Когда бы ни набирал маму, она всегда плакала, а Сергей говорил ей: «Жди, я приеду, освобожу тебя и вместе отпразднуем победу».

Свекровь родилась в селе Верхняя Терса Гуляйпольского района. Уже несколько лет это село находится на линии соприкосновения. В сентябре 2022 года осколочно-фугасный снаряд врага попал в дом родной сестры матери Сергея — Антонины. Женщина погибла.

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Учитывая войну и ее последствия, мы узаконили свой брак 11 марта 2023 года. Тогда как раз формировались 8 новых штурмовых бригад в рамках кампании «Гвардія наступу». Одной из таких бригад стала 15-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады «Кара-Даг». Туда попал и мой муж. В августе 2023 года Сергей прошел месячное обучение под Киевом, где был командиром отделения и сам обучал курсантов. Поэтому был назначен на должность старшего пулеметчика. Воевать мужу пришлось на американском бронетранспортере М113. Он выполнял обязанности не только пулеметчика, но и командира машины.

Сергей с доченькой Софийкой

Подразделение Сергея выполняло задачи на Запорожском направлении: Токмак, Вербовое, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Роботино… Возможность встречаться с ним была, когда приезжал в отпуск, или когда я с волонтерами отвозила помощь в его бригаду. Сергей очень скучал по доченьке. На ее танцевальные выступления старался приехать и поддержать даже с передовой. В одном из боев в июле 2024 года Сергей получил ранение ног. В госпитале у него диагностировали еще и тяжелую контузию. Лечился почти месяц. После выписки заметил, что один глаз покраснел и болел — выяснилось, что лопнула и начала отслаиваться сетчатка. 23 августа Сергей вернулся домой на своем автомобиле и рассказал о травме. Тогда он сказал: если с ним что-то случится — продай авто, это будут дополнительные средства.

«На танцевальные выступления Софийки Сергей старался приехать даже с передовой», — говорит Виктория

«Его поступок спас семерых побратимов и боевую машину — он закрыл их собой»

— Как погиб Сергей?

— 25 августа 2024 года подразделение Сергея перевели на Покровское направление. Когда он заметил, что ему нужно срочно лечить глаз, командир извинился — заменить его было некем. Лечение пришлось отложить до завершения боевого задания.

Последний бой Сергей принял 27 августа. В 6:00 утра воины отправились на позиции, успешно отработали и вернулись за новым боекомплектом. В тот день пулемет Сергея несколько раз спадал с лафета — плохая примета. Побратим с позывным «Семенович» посоветовал остаться и как следует закрепить оружие. Сергей возразил: мол, вернутся через час — тогда все доделает. И крепко пожал ему руку, долго и сильно, будто прощаясь.

В 9:30 они снова были на позиции вблизи Селидово Донецкой области. Во время боя БТР, которым командовал Сергей, атаковал вражеский FPV-дрон. Увидев дрон, он приказал экипажу немедленно покинуть машину. Чтобы защитить побратимов от поражения через лобовое стекло, Сергей выставил руку из люка командирской башни и принял удар на себя. Осколками были поражены рука, туловище и внутренние органы, началось сильное кровотечение. Несмотря на это, он сам выбрался из башни и пошел в направлении эвакуационной машины. Увидев автомобиль парамедиков другой бригады, пересел в него — это осложнило его поиски.

В 10:30 Сергея доставили в Покровскую больницу. Медики боролись за его жизнь, но в 11:30 он умер. Его поступок спас семерых побратимов и боевую машину — он закрыл их собой.

Не дождавшись условного сигнала от Сергея, я почувствовала тревогу. Звонила побратимам, обращалась в подразделение — и лишь впоследствии узнала, что он был ранен. А утром нам сообщили о его гибели.

Похоронили мы Сергея с воинскими почестями на кладбище Святого Матвея, в селе Матвеевка Запорожского района.

— Как переживаете гибель мужа?

— Очень тяжело… Но благодарна, что побратимы «Савка», «Броня», «Чиз», «Семенович» не забывают Сергея и его семью. Они звонят, а находясь в Запорожье, посещают нас и могилу мужа. Сергей не дожил до десятилетия доченьки Софийки 20 дней. Поэтому воплотил ее мечту в жизнь побратим «Семенович», подарив доченьке собачку. Софийка продолжает нас радовать своими успехами и очень скучает по папе.

Когда мне вернули часть вещей Сергея, я передала его дорогой, приобретенный за свой счет военный шлем капеллану — отцу Виктору. На вопрос, почему не оставляю его на память, ответила: Сергея мы и так всегда будем помнить, а шлем может спасти чью-то жизнь.

После гибели Сергея мир Виктории раскололся

Сергей закрыл собой побратимов, спас других ценой собственной жизни. Я глубоко убеждена, что он достоин звания «Герой Украины» (посмертно). Именно поэтому я зарегистрировала соответствующую петицию — искренне прошу поддержать ее.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как семья павшего боевого медика, которая спасла шестерых побратимов, борется за признание ее подвига.

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