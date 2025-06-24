«Интервью с вампиром» спустя 30 лет: Брэд Питт и Том Круз встретились на премьере

Фильм «Формула-1» станет очень важным для Брэда Питта. На премьере в Нью-Йорке он едва ли не впервые появился на публике со своей девушкой Инес де Рамон, а в Лондоне встретил человека, с которым вместе прославился много лет назад.

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Речь, конечно, о Томе Крузе, пишут СМИ .



Ведь более 30 лет назад вышел культовый фильм «Интервью с вампиром», где Питт и Круз сыграли главные роли. Лента давно стала классикой, а зрители до сих пор просматривают ее снова и снова.

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А поскольку Том Круз сейчас находится в британской столице на съемках, он не мог отказать себе во встрече с Питтом.

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Актеры позировали фотографам, живо разговаривали, много смеялись. Их доброжелательное общение сразу привлекло внимание публики и вызвало массу положительных эмоций — зрители с удовольствием смотрели на двух главных красавцев Голливуда вместе.

Конечно, не обошлось и без обсуждений внешнего вида звезд. Каждый выбрал для выхода классический костюм.

62-летний Круз предпочел суровый темно-серый смокинг и дополнил образ черными очками.

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Питт, наоборот, выглядел расслабленнее и неформальнее: на нем был темно-зеленый костюм с широкими брюками, на шею он небрежно накинул платок, а глаза прикрыл коричневыми очками.

Поклонники в соцсетях сразу забросали актеров комплиментами, обсуждая их стиль и харизму. И, конечно, многие спрашивают: а увидим ли мы этих двоих снова вместе на большом экране?

Питт недавно признался, что такую возможность обсуждали. Однако актер с юмором отметил, что не готов повторять опасные трюки, которыми славится его коллега.

«Я не собираюсь вешаться на самолеты и тому подобное, — пошутил он. — Так что если Том снова что-то сделает, я предпочитаю оставаться на земле».

Сам Круз на эту тему высказываться не стал, но с удовольствием говорил о премьере.

«Приятно видеть Брэда за рулем. Он очень добр. Он очень хороший водитель. Поверьте мне, я участвовал с ним в гонке. Когда мы снимали „Интервью с вампиром“, мы ездили на картинг. Мы буквально заканчивали съемки и катались на картинге всю ночь» , — поделился актер.

На премьере также была замечена и любимая Брэда Питта — Инес де Рамон. Она появилась в светлом сияющем платье, но, похоже, ее куда больше беспокоил не собственный образ, а то, как выглядит ее избранник. Инес все время бережно поправляла шейный платок Питта, чем изрядно порадовала окружение.

«Можете себе представить, чтобы Анджелина Джоли так поправляла воротник Брэду Питту?» — шутили присутствующие.

«Вот как женщина влияет на мужчину — сразу нормально стал одеваться»; «Пара очень хорошая»; «Она просто идеальна»; «Я думала, это Амаль Клуни поправляет ему галстук. Кажется, он последовал примеру Клуни, и теперь у него своя Амаль» , — прокомментировали пользователи в сети.

Напомним, недавно Брэд Питт и Инес де Рамон сходили на двойное свидание с Джиджи Хадид и Брэдли Купером.

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