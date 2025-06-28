Телефонный спам, мошенничество и реклама все? Министр цифровой трансформации рассказал о механизме борьбы с ними

Мошенничество с помощью телефонов и SMS-рассылок серьезно досаждает украинцам и наносит им ущерб, а различная телефонная реклама раздражает. Однако вскоре с этим будет покончено, так как бизнес заставят регистрировать свои телефонные номера.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, разработан и будет внедряться целый алгоритм действий и инструмент для операторов мобильной связи для борьбы со спам-вызовами и навязчивой рекламой.

Со временем операторы будут блокировать спам, рекламу и потенциально мошеннические звонки. Эти изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать время операторам на технические доработки.

По словам чиновника, бизнес должен будет заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, по которым может звонить. Если нет, вызовы из этих номеров могут быть заблокированы автоматически. Уже скоро оператор сможет блокировать номер по обращению пользователя в случае спам-звонка.

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Также министр отметил следующие изменения:

в личном пользовательском кабинете вы сможете не только просмотреть все свои расходы, но и отключить контент-услуги самостоятельно, без запроса к оператору;

теперь скорость интернета должна быть прописана в соглашении. Если оператор обещает 100 Мбит/с, а вы получаете 40 — это уже нарушение договора. И если реальная скорость ниже — можете подать жалобу в НКЭК или обратиться в суд;

поддержка для украинцев в зоне боевых действий. Пользователи не лишатся связи из-за неуплаты услуг, а их SIM-карты не будут блокироваться за неуплату. К тому же при первом входе в сеть предоставляется бесплатный пакет связи.

Тем временем один из операторов мобильной связи поднял тарифы на свои услуги.

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