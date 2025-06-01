«Степная рысь» засветилась в ВСУ: Украина стала первым оператором новой немецкой техники

В то время как оккупанты пытаются подручными средствами усилить свою старую технику, Силы обороны Украины получают новейшую технику. Речь идет о тактических автомобилях Caracal, названных в честь степной рыси и засветившихся в Силах специальных операций ВСУ, а именно в полку рейнджеров.

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Об этом пишет военный эксперт Андрей Харук, по словам которого данная техника должна быть принята на вооружение армий Германии и Нидерландов в 2025-м году. То есть ССО стали первым оператором данной техники, обещанной Украине еще в ноябре 2023-го.

Тактический автомобиль Caracal

По словам эксперта, максимальный вес «Каракала» может составить до 4900 кг, из которых 1500 кг составляет вес полезной нагрузки. Правда для переброски авиатранспортом его можно нагружать лишь до массы 4400 килограммов.

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Машина разгоняется на шоссе до 140 км/ч, в то же время отличается хорошей проходимостью. Она может преодолевать подъем в 60%, брод глубиной 70 см, вертикальную стенку высотой 33 см и ров шириной 50 см. «Каракал» имеет длину 4350 мм, ширину 1810 мм и высоту (по кузову) 1850 мм.

Как поясняет эксперт, «Каракал» типичен для автомобилей подобного назначения: упрощенной конструкции, без оконных стекол (кроме лобных), с минимализованной дверцей, но одновременно — с множеством различных фиксаторов для размещения снаряжения, нужного в рейдах. Кузов модульный и собранный на болтах — для упрощения реконфигурирования и (при необходимости) замены поврежденных элементов. Машина вмещает четырех человек. На крыше — универсальная турель под монтаж вооружения (до 12,7 мм пулемета включительно).

«В лице „Каракала“ наши подразделения специального назначения получат современный рейдовый автомобиль — мощный, высокопроходимый и крепкий. Ниша таких машин у нас еще не закрыта — а они нужны!» — резюмирует Андрей Харук.

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Ранее Андрей Харук высказывал свое мнение о модифицированной технике Национальной гвардии Украины.

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