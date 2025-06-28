41.29 / 41.84 48.46 / 49.20
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Как есть бургер согласно этикету: знание этих моментов избавит вас от чувства неловкости

22:27 28 июня 2025
Бургер и картофель фри. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Бургеры — любимая еда многих людей в мире. Они вкусные и сытные — и в этом основная причина их популярности. Правда, далеко не все знают, как правильно есть бургер. Оказывается. все зависит от обстановки. Считается, что в неформальной обстановке, в компании близких друзей или родных, приемлемо есть бургер руками, а вот в более официальных ситуациях используйте нож и вилку. Есть бургер эстетично — целое искусство. Следите за тем, чтобы не испачкать свою одежду и лицо. Пользуйтесь салфетками.

Иногда в ресторанах бургер подается разрезанным пополам, и это очень удобная подача. К слову, при желании вы можете попросить об этом официанта.

Но важно понимать, что бургер не стоит разбирать на ингредиенты. Именно сочетание всех составляющих создает неповторимую феерию вкуса.

И еще один совет: на деловом ужине не заказывайте то, что не умеете есть согласно этикету. Это избавит вас от чувства неловкости. Наслаждайтесь такими блюдами в неформальной обстановке.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как лакомиться арбузом согласно этикету.

Фото Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

313

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кабачки по-турецки

Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно

Гороскоп для четырех знаков Зодиака, которых ждет успех. Фото Pixabay

Успех уже на подходе: кого из знаков Зодиака очень скоро ждут большие победы

Кофейную гущу используют в качестве удобрений. Фото Pixabay

Кофейная гуща как удобрение: для каких растений подходит лучше всего

Таро-прогноз на 29 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Впереди — безумный успех: Таро-прогноз на 29 июня

Следующий материал
Новости партнеров