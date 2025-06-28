Как есть бургер согласно этикету: знание этих моментов избавит вас от чувства неловкости

Бургеры — любимая еда многих людей в мире. Они вкусные и сытные — и в этом основная причина их популярности. Правда, далеко не все знают, как правильно есть бургер. Оказывается. все зависит от обстановки. Считается, что в неформальной обстановке, в компании близких друзей или родных, приемлемо есть бургер руками, а вот в более официальных ситуациях используйте нож и вилку. Есть бургер эстетично — целое искусство. Следите за тем, чтобы не испачкать свою одежду и лицо. Пользуйтесь салфетками.

ВІДЕО ДНЯ

Иногда в ресторанах бургер подается разрезанным пополам, и это очень удобная подача. К слову, при желании вы можете попросить об этом официанта.

Но важно понимать, что бургер не стоит разбирать на ингредиенты. Именно сочетание всех составляющих создает неповторимую феерию вкуса.

И еще один совет: на деловом ужине не заказывайте то, что не умеете есть согласно этикету. Это избавит вас от чувства неловкости. Наслаждайтесь такими блюдами в неформальной обстановке.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как лакомиться арбузом согласно этикету.

Фото Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

313

Читайте нас в Facebook