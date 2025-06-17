Как есть картофель фри в ресторане: знание этикета позволит вам чувствовать себя комфортно

Зачастую мы вспоминаем об этикете в момент, когда нужно быстро принимать решение, а не изучать правила. Например, вам в ресторане принесли картофель фри, а вы не знаете, как его правильно есть — брать руками или использовать приборы. Как поступить?

ВІДЕО ДНЯ

В неформальной обстановке, особенно если вы находитесь в ресторане быстрого питания, берите картофель руками, не забывая о том, что они непременно должны быть чистыми.

В официальной обстановке пользуйтесь приборами. Это будет смотреться элегантно.

Обычно к картофелю фри подают кетчуп. Не стоит обильно заливать картофель соусом, если не хотите испачкаться и испачкать сидящих за столом. Макайте картофель в соус и аккуратно ешьте поштучно.

РЕКЛАМА

И еще одно универсальное правило: не заказывайте то, что не знаете, как есть. Это позволит вам избежать неловких ситуаций. В деловой обстановке заказывайте привычные блюда, а что-то новенькое лучше впервые попробовать в кругу родных и друзей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как лакомиться одним из любимых десертов французов.

Фото Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

498

Читайте нас в Facebook