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Книга рецептов

Как есть картофель фри в ресторане: знание этикета позволит вам чувствовать себя комфортно

22:26 17 июня 2025
Картошка фри

Зачастую мы вспоминаем об этикете в момент, когда нужно быстро принимать решение, а не изучать правила. Например, вам в ресторане принесли картофель фри, а вы не знаете, как его правильно есть — брать руками или использовать приборы. Как поступить?

В неформальной обстановке, особенно если вы находитесь в ресторане быстрого питания, берите картофель руками, не забывая о том, что они непременно должны быть чистыми.

В официальной обстановке пользуйтесь приборами. Это будет смотреться элегантно.

Обычно к картофелю фри подают кетчуп. Не стоит обильно заливать картофель соусом, если не хотите испачкаться и испачкать сидящих за столом. Макайте картофель в соус и аккуратно ешьте поштучно.

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И еще одно универсальное правило: не заказывайте то, что не знаете, как есть. Это позволит вам избежать неловких ситуаций. В деловой обстановке заказывайте привычные блюда, а что-то новенькое лучше впервые попробовать в кругу родных и друзей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как лакомиться одним из любимых десертов французов.

Фото Ольги Сметанской

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Картошка фри

Как есть картофель фри в ресторане: знание этикета позволит вам чувствовать себя комфортно

Леся Никитюк, фото https://www.instagram.com/p/DK9oMYmN8k3luIbKRWo4rh-u8ZiSsMMJw358YY0/?igsh=MWdzaWQ1djI3eGVrMQ

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