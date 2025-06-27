«Джокер» vs аптеки: кто стоит за атакой на «Подорожник» и АНЦ?

В начале июня телеграмм-канал «Джокер», который уже просили проверить СБУ, обнародовал серию сообщений, в которых резко раскритиковал работу двух ведущих аптечных сетей — «Подорожник» и АНЦ. Публикации сразу вызвали резонанс. Не только из-за острой тональности или неоднозначной репутации самого канала, но и из-за масштаба, глубины и детализации обвинений. На фоне растущей нестабильности на фармацевтическом рынке эта информационная кампания вызывает серьезные вопросы — как по ее содержанию, так и по источникам происхождения.

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Три возможных мотива: политика, бизнес или конкуренция

Официальной реакции со стороны государственных органов или самих аптечных сетей в настоящее время нет.

Первая версия — политическая.

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На фоне обсуждений возможных кадровых изменений в Кабмине и налоговой атака на ключевых игроков рынка может быть элементом подготовки к перераспределению влияния на стратегически важные сферы экономики. Аптечный бизнес — высокодоходный, со значительными объемами наличных денег и широкой сетью ФЛП, которые часто становятся объектами внимания фискальных и правоохранительных структур. В такой конфигурации публичное давление может служить не только инструментом дискредитации, но и средством демонстрации сил перед возможными переговорами или административными решениями.

Вторая — конфликт с производителями.

В последние месяцы в отрасли наблюдается напряжение между аптечными сетями и украинскими фармкомпаниями. Предмет споров — ценообразование, распределение полок, приоритет в продвижении брендов, а также маркетинговые условия, которые диктуют сети производителям. По этой логике, публичное давление вполне может являться инструментом воздействия одних на других.

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Третья — действия конкурентов.

И «Подорожник», и АНЦ — лидеры роста последних лет. Они активно расширяют присутствие в регионах, осваивают новые форматы и увеличивают долю рынка. Для других игроков, включая топ-5 крупнейших сетей, это означает усиление конкуренции и потерю позиций. В таком случае атака может быть попыткой притормозить развитие оппонентов, воспользовавшись общей информационной «шумихой».

Смена тактики: «инсайды за вознаграждение»

Особенностью этой кампании стала открытость канала в поиске источников. «Джокер» предложил материальное вознаграждение нынешним и бывшим работникам аптечных сетей в обмен на инсайдерскую информацию.

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Среди обнародованных утверждений — ряд системных нарушений, вызывающих серьезную обеспокоенность:

Скрин тг-канала "Джокер"

Трудоустройство лиц без образования.

По словам сотрудников, которых цитирует «Джокер», в ряде аптек на работу принимают людей без фармацевтического образования, а иногда даже без высшего образования Это противоречит профильному законодательству и прямо влияет на качество обслуживания пациентов.

Скрин тг-канала "Джокер"

Навязывание продукции собственных торговых марок

«Джокер» по словам якобы рабочих аптек пишет, что фармацевты получают четкие указания предлагать покупателям прежде всего товары под собственными торговыми марками аптечной сети. Это происходит даже тогда, когда существуют более эффективные или более выгодные по цене альтернативы.

Завышенные наценки на БАДы

Отдельные биологически активные добавки продаются с наценкой до 400%. Несмотря на то, что такие продукты не лекарственные средства, сотрудников поощряют активно их реализовывать как высокорентабельный товар.

Скрин тг-канала "Джокер"

Использование программного обеспечения русского происхождения

«Джокер» приводит якобы свидетельство об использовании российских ИТ-продуктов в части аптек, в частности для учета и управления. В условиях военного положения это представляет не только этическую проблему, но и потенциальную угрозу для информационной и кибербезопасности.

Скрин тг-канала "Джокер"

Неформальные выплаты заработной платы

Работники сообщили «Джокеру» о распространенной практике выплаты части зарплаты в «конвертах» или из-за схем минимальной официальной ставки с доплатами наличными.

Скрин тг-канала "Джокер"

Продажа препаратов с сомнительной эффективностью

В фокусе продаж могут оказаться лекарства с недоказанной эффективностью, так называемые «фуфломицины». Их активное продвижение может вводить потребителей в заблуждение по поводу качества и лечебных свойств таких средств.

Скрин тг-канала "Джокер"

Система финансового давления на работников

Фармацевтам устанавливают планы продаж, выполнение которых влияет на их зарплату. В случае невыполнения — премии сокращаются или налагаются штрафы.

Скрин тг-канала "Джокер"

Выборочный вывод отдельных препаратов из ассортимента

Рабочие рассказали о целенаправленном смещении с полок отдельных лекарственных средств, даже когда они имеются в наличии на складе.

Оптимизация налогов из-за массового использования ФЛП

Сети массово регистрируют свои торговые точки как физические лица-предприниматели. Это позволяет снижать налоговую нагрузку, однако вызывает вопросы справедливости конкуренции и наполнения бюджета.

Нарушение трудового законодательства

Среди распространенных практик, о которой упоминают бывшие фармацевты, — сверхурочная работа без компенсации, отсутствие оплачиваемых отпусков и неурегулированные условия труда. Формально работники могут быть оформлены, однако фактически часто не имеют базовой трудовой защиты.

Совокупность этих обвинений рисует довольно мрачную картину — фактическое функционирование рынка по нормам, мало чем отличающимся от практик начала 2000-х. И это в то время когда Украина декларирует курс на европейскую интеграцию и гармонизацию стандартов. В целом даже если хотя бы часть обнародованного правда, то это должно стать предметом серьезного расследования со стороны правоохранительных органов.

Общий фон: рынок на грани концентрации

Ситуацию нельзя рассматривать в отрыве от макроуровня. По данным Proxima Research, пятерка самых больших аптечных сетей сегодня контролирует около 70% розничного фармацевтического рынка. Все больше сетей сливаются или закрываются, а новые игроки практически не появляются.

К тому же количество аптек в Украине в несколько раз превышает средний показатель по ЕС в пересчете на душу населения. Такая перенасыщенность свидетельствует об искаженной рыночной структуре и экономической модели, которая со временем неизбежно приведет к сворачиванию части сетей. В этом контексте возникает закономерный вопрос: кто и с какой целью пытается расшатать рынок именно сейчас?

Что дальше?

Несмотря на яркую форму подачи и, повторимся, неоднозначную репутацию канала, публикации «Джокера» затрагивают системные вопросы, давно назревшие в фармацевтической отрасли. Если изложенное соответствует действительности, реакция государства должна быть немедленной. В то же время, важно сохранять критическое мышление: сам по себе анонимный канал не является источником истины. Его активность — это прежде всего симптом более глубоких процессов: борьбы за контроль на рынке, влияния институтов и трансформации самой модели розничной торговли лекарствами.

Украинский аптечный рынок стремительно меняется. И сегодня мы наблюдаем не просто информационную кампанию, а, возможно, одну из фаз масштабной перестройки отрасли.

Руководству аптечных сетей «Подорожник» и АНЦ готовы предоставить возможность прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что владелец Telegram-канала «Джокер» Роман Кравец выехал из Украины в Европу еще осенью 2024 года. Это произошло вскоре после того, как журналистка Hromadske опубликовала расследование, в котором, в частности, сообщалось, что мужчина получил «белый билет» в ВЛК, находясь за границей.

Фото из открытых источников

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