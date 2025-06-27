Дантес дебютировал в кино. Эротическом

Вскоре в прокат должна выйти лента, в которой будет дебютировать певец Владимир Дантес, недавно выпустивший лирическую песню и клип «Ты не забудь». В эротическом триллере «В ее свете они грешили» он играет главную роль.

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Как пишут Новости.LIVE, в фильме также снимаются Ольга Лавренюк, Даниэль Салем, Ольга Хохлаткина и Оксана Черкашина.

Певец признается, что этот фильм стал для него особым вызовом: «Это тяжелое испытание психики. За короткий срок надо стать персонажем, который не похож на меня. Он антагонист, делает неприятные, а иногда ужасные вещи. Входя в образ, ты начинаешь плохо разделять реальность и настоящую жизнь. Но вокруг — суперпрофессионалы, к высотам которых я стремимся. Поэтому надо ожидать вызов жанра. Это триллер с элементами эротики. В основе истории фильма — никогда не меняющиеся проблемы. Деньги, власть и все, на что люди способны ради достижения этогоа».

Фото из соцсети

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Лента рассказывает о жизни галицкого исследователя Иоганна Зега, который изобрел первую в мире керосиновую лампу, но признания так и не получил. В центре фильма — сам исследователь и его жена Амелия Крыжевская-Зег. После свадьбы и путешествия они приезжают в имение, где разворачиваются мрачные события.

Ведь мужу от нее нужны только деньги, кухарка хочет, чтобы жена изобретателя умерла. Ее же место рядом с Зегом охотно заняла бы горничная…

Режиссер фильма — Ирина Громозда, костюмы создала дизайнер Оксана Берг.

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Ранее Владимир Дантес выпустил песню с молодой певицей Dema. Они познакомились случайно — Дантес увидел в сети сообщение учительницы музыки Дарьи, которая написала песню, которую «должен исполнить мужчина».

Фото со страницы Владимира Дантеса в соцсети

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