Погибла супружеская пара: россияне ударили «Шахедом» по многоэтажке в Одессе (фото, видео)

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей тыловых украинских городов. Так, в Днепропетровской области 28 и 29 июня объявлены днем траура в городе Самар — накануне оккупанты среди дня ударили по населенному пункту баллистикой и убили пятерых человек. А в ночь на 28 июня враг ударил по Одессе «Шахедами» и снова попал в жилую многоэтажку.

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Как отмечают в ГСЧС, из-за попадания дрона-камикадзе в 21-этажный жилой дом возник пожар на 7, 8 и 9 этажах.

В Одессе "Шахед" попал в многоэтажку. Фото ГСЧС

Люди оказались заблокированы в квартирах. Сотрудники чрезвычайной службы спасли пятерых человек, в том числе и маленького ребенка.

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Сотрудники ГСЧС спасли людей, которые были заблокированы в многоэтажке после попадания дрона-камикадзе. Фото ГСЧС

По предварительным данным, известно о двух погибших и по меньшей мере 4 пострадавших.

«Спасатели достали из-под завалов тела супругов, погибших в результате вражеского удара дрона по жилому зданию. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — уточнил руководитель ОВА Олег Кипер.

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В ходе атаки "Шахедов" в Одессе погибла супружеская пара. Фото ГСЧС

В медицинских учреждениях находятся двое пострадавших: 7-летнийа мальчик в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, отравившийся продуктами горения.

Ночью поисково-спасательные работы усложняли повторные воздушные тревоги.

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В ВС ВСУ уточнили, что основным направлением ночного удара с воздуха стала Одесщина. Враг атаковал 23-мя ударными БпЛА. ПВО уничтожила большинство «Шахедов» и дронов-имитаторов: 21 — сбит огневыми средствами поражения, 1 — локационно потерян/подавлен РЭБ.

Один БпЛА противника как раз и попал в одесскую многоэтажку. Также на 8 локациях зафиксировано падение обломков сбитых дронов-камикадзе.

А в Запорожской области ранены двое жителей Пологовского и Васильевского районов. Руководитель ОВА Иван Федоров отметил, что за прошедшие сутки враг почти 460 раз наносил удары по региону.

Войска рф нанесли 12 авиационных ударов, применили 312 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV), 14 раз обстреливали из РСЗО и 121 раз — из артиллерии.

Местным властям поступило 20 сообщений о разрушении жилья, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Напомним, что на днях россияне били баллистикой по Днепропетровщине — по областному центру и городу Самар. В тот день в регионе погибли 27 человек, более сотни получили ранения.

Фото ГСЧС

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