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Оккупанты спрятали Ту-160 возле Америки: туда фура с дронами не доедет
На свежих спутниковых снимках авиабазы и гражданского аэропорта «Анадырь» («Угольный») на Чукотке зафиксировано появление Ту-160. Его переправили туда после успешной украинской операции «Паутина». Авиабаза находится в 6,6 тысячах километров от Украины. Но еще 2 июня этого самолета там не было, и россияне вообще не держали на ней свою стратегическую авиацию, пишет defence-ua.
Поэтому вероятная причина появления именно на этой авиабазе российского Ту-160 — попытка спасти его от действий Сил обороны Украины. Как отмечают аналитики, расстояние не является препятствием для дронов, подъезжающих на фурах. Грузовик просто не доедет, потому что дорог туда нет.
Есть только временные маршруты для экстремальных экспедиций на вездеходах. А вся логистика построена на авиасообщении и ограниченном морском судоходстве во время открытой навигации.
По словам журналистов, россияне строят где-то по 10 км новой трассы в год.
Стоит отметить, что авиабаза «Анадырь» находится всего в 500 км от границы США и рф. Впрочем, в кремле решили, что так безопаснее.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что операция под названием «Паутина» стала свежим напоминанием лидерам самых современных армий мира, что серьезнейшие угрозы сегодня не ограничиваются их обычными соперниками с дорогим вооружением. Вместо этого рои небольших, готовых к использованию дронов могут мгновенно уничтожить военную технику на миллиарды долларов. То, что произошло в россии, может произойти и в США, или где угодно еще.490
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